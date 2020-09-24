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Сколько стоит новый телевизор от Xiaomi на 50 дюймов с 4K

24.09.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi китайской компании Xiaomi анонсировал старт продаж телевизора Redmi Smart TV A50. Устройство отличается относительно невысокой ценой, пишет издание Gizmochina.


A50 — чуть уменьшенная версия показанного недавно А55. По сути, отличие в диагонали экранов — 50 дюймов против 55 дюймов. A50 оснащается панелью с разрешением 4K (3840 на 2160 пикселей) и поддержкой HDR. В активе телевизора также стереосистема, которая может декодировать звук DTS.

«Начинка» телевизора включает 4-ядерный процессор MediaTek 9632. Оперативной памяти — 1,5 ГБ, постоянной — 8 ГБ. Есть порты HDMI, USB, RJ45, AV, S/PDIF. Телевизор работает на Android, поверх которой установлена фирменная оболочка производителя. В компании особо отмечают, что ее можно использовать для управления устройствами умного дома.


Цена Redmi Smart TV A50 в Китае — 235 долларов. О планах Xiaomi по выводу аппарата на рынки других стран пока не сообщается.

Ниже — цены популярных у нас телевизоров от Xiaomi:

 
 
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О продажах за пределами Китая пока не сообщается.
 
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