Сколько стоит новый телевизор от Xiaomi на 50 дюймов с 4K

Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi китайской компании Xiaomi анонсировал старт продаж телевизора Redmi Smart TV A50. Устройство отличается относительно невысокой ценой, пишет издание Gizmochina .





A50 — чуть уменьшенная версия показанного недавно А55 . По сути, отличие в диагонали экранов — 50 дюймов против 55 дюймов. A50 оснащается панелью с разрешением 4K (3840 на 2160 пикселей) и поддержкой HDR. В активе телевизора также стереосистема, которая может декодировать звук DTS.

«Начинка» телевизора включает 4-ядерный процессор MediaTek 9632. Оперативной памяти — 1,5 ГБ, постоянной — 8 ГБ. Есть порты HDMI, USB, RJ45, AV, S/PDIF. Телевизор работает на Android, поверх которой установлена фирменная оболочка производителя. В компании особо отмечают, что ее можно использовать для управления устройствами умного дома.





Цена Redmi Smart TV A50 в Китае — 235 долларов. О планах Xiaomi по выводу аппарата на рынки других стран пока не сообщается.

Ниже — цены популярных у нас телевизоров от Xiaomi: