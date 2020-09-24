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Сколько стоит новый телевизор от Xiaomi на 50 дюймов с 4K
Источник материала: Tut.by
Бренд Redmi китайской компании Xiaomi анонсировал старт продаж телевизора Redmi Smart TV A50. Устройство отличается относительно невысокой ценой, пишет издание
A50 — чуть уменьшенная версия
«Начинка» телевизора включает 4-ядерный процессор MediaTek 9632. Оперативной памяти — 1,5 ГБ, постоянной — 8 ГБ. Есть порты HDMI, USB, RJ45, AV, S/PDIF. Телевизор работает на Android, поверх которой установлена фирменная оболочка производителя. В компании особо отмечают, что ее можно использовать для управления устройствами умного дома.
Цена Redmi Smart TV A50 в Китае — 235 долларов. О планах Xiaomi по выводу аппарата на рынки других стран пока не сообщается.
Ниже — цены популярных у нас телевизоров от Xiaomi:
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О продажах за пределами Китая пока не сообщается.
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