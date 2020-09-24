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The Insider. Сведения о доходах этих людей, отрабатывающих заказы власти, были получены от источника, имеющего доступ к базам Федеральной налоговой службы (ФНС). Сколько средств российских налогоплательщиков уходит на зарплаты главных российских телепропагандистов, выяснило изданиеСведения о доходах этих людей, отрабатывающих заказы власти, были получены от источника, имеющего доступ к базам Федеральной налоговой службы (ФНС).



Для справки на 24 сентября : 1 USD = 76.3437 RUB





Достоверность этих сведений была проверена на других журналистах, не скрывающих свои доходы. Они подтвердили, что данные источника о них верны и содержащаяся в базах информация об официальных заработках соответствует действительности.





Как пояснили авторы расследования, российские телеканалы лишь формально являются коммерческими, а в действительности они живет на миллиардные субсидии из бюджета. При этом затраты бюджета только в следующем году на поддержку государственных и прогосударственных СМИ увеличатся на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью: почти 103 млрд рублей поделят между собой Первый канал, RT, НТВ, "ТВ Центр", ВГТРК и другие медиа. (В утвержденном правительством РФ проекте бюджета на 2021-2023 расходы на госСМИ вырастут на 10%: в ближайшие три года на эти цели выделят 307 млрд рублей - чем больше каналов и заказанных государством программ, тем больше "правильной" и одобренной на высшем уровне информации - прим. ред.).





"Чтобы доходы пропагандистов не выглядели слишком абстрактно, мы выразили их в понятных единицах, а именно - в размере средней российской пенсии", - поясняется в материале The Insider.





"Самым бедным из пропагандистов" издание назвало ведущего программы "Место встречи" на НТВ Андрея Норкина. Его годовой доход составляет 4,3 млн рублей, что приблизительно равно годовым выплатам 25 пенсионерам.





Самым богатым ведущим оказался Артем Шейнин (шоу "Время покажет"). По данным издания, от АО "Первый Канал" за год он получил 99 млн 738 тысяч 542 рубля. Сравнив его доход со средней пенсией в России, The Insider подсчитал, что он пр лизительно равен годовым выплатам 587 пенсионерам.





В список также вошли Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян - 120 млн в год каждый, Владимир Соловьев (52,6 млн), Алексей Пушков - 18,2 млн, Петр Толстой - 17,5 млн, Ольга Скабеева - 12,8 млн, Евгений Попов - 12,9 млн, Роман Бабаян - 12,2 млн, Андрей Добров - 7 млн.