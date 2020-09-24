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Лукашенко сделал ход. Чем ответит протест?

24.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Можно долго потешаться над тайной инаугурацией, но факт остается фактом: Александр Лукашенко гнет свою линию и за полтора месяца не пошел ни на одну уступку.

Лукашенко сделал ход. Чем ответит протест?
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Более того, правящая команда после короткого периода растерянности пришла в себя и действует все более жестко. Утро 23 сентября началось с обыска у главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича с последующим его задержанием, которое выглядит как месть силовиков. А вечером люди в балаклавах оторвались на улицах Минска, устроив протестующим «теплый прием» в стиле 9-12 августа.


Егор Мартинович

Лукашенко сделал свой ход, так или иначе проведя инаугурацию. Теперь можно сколько угодно называть правителя нелегитимным, самопровозглашенным и т.д., но пока все рычаги управления остаются подконтрольны этому человеку, де-факто именно он руководит Беларусью.

Главный  вопрос ближайших дней: как инаугурация скажется на протестном движении? Мобилизует его или деморализует? Сторонники перемен получат новый импульс или впадут в разочарование и апатию?



Ответы мы узнаем очень скоро. И от них напрямую зависят краткосрочные перспективы – Беларуси в целом и многих её граждан по отдельности.
 
Теги: Минск
 
 
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Можно долго потешаться над тайной инаугурацией, но факт остается фактом: Александр Лукашенко гнет свою линию и за полтора месяца не пошел ни на одну уступку.
 
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