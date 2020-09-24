ЕС прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко









В заявлении отмечается, что Евросоюз не признал результаты прошедших в августе выборов президента Беларуси, которые по оценке ЕС были сфальсифицированы.





"На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", – сказано в документе.





В нем также отмечается, что ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью.





Напомним, инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду утром, госагентство БелТА без предварительного анонса передало, что Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония прошла во Дворце Независимости. В Минюсте заверили, что никаких нарушений при этом не было, церемония прошла в соответствии с законом. Вечером после инаугурации в Беларуси прошли акции протеста.



