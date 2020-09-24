Боррель: «инаугурация» Лукашенко прямо противоречит воле значительной части граждан Беларуси

«Так называемая инаугурация Александра Лукашенко и новый президентский срок, на который он претендует, не имеют какой-либо демократической легитимности», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.





«Эта «инаугурация» прямо противоречит воле значительной части граждан Беларуси, что выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси, — говорится в заявлении Борреля, текст которого распространила пресс-служба Совета ЕС. — Позиция Евросоюза ясна: граждане Беларуси заслуживают права быть представленными теми, кого они свободно изберут на новых прозрачных и заслуживающих доверия выборах».

Боррель также добавил: «Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает мирные демонстрации за демократию и свои основные права, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей. Мы солидарны с ним и полностью поддерживаем его демократическое право избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ».

Он вновь заявил, что ЕС ожидает от белорусских властей немедленного прекращения любых репрессий и насилия в отношении белорусских граждан, а также немедленного освобождения всех задержанных участников протестов и политических заключенных.

«ЕС по-прежнему убежден в том, что инклюзивный национальный диалог и положительный ответ на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов — единственный путь для выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси с учетом требований белорусского народа», — сказал Боррель.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла 23 сентября в Минске во Дворце Независимости в обстановке секретности.