Volkswagen представил первый серийный электрокроссовер

Источник материала: Tut.by

Компания Volkswagen рассекретила свой первый серийный кроссовер с электрической силовой установкой. Новинка получила название ID.4 и поступит в продажу в Европе до конца нынешнего года. В США электрокар доберется до дилеров в первом квартале 2021 года. Производство новинки ведется на заводе в немецком городе в Цвиккау, сообщает Autonews .





Автомобиль с дорожным просветом в 21 см построили на платформе MEB, которая разработана исключительно для машин с электромоторами. Длина машины составляет 4584 мм, ширина — 1852 мм, а высота — 1636 миллиметров. Дизайн новинки напоминает концепт Crozz, а также, по признанию дизайнеров, получил черты классических моделей Beetle.

Кроссовер получил светодиодные фары, панорамный люк, светящийся логотип, камеру кругового обзора, фонари с трехмерной структурой, динамические указатели поворота, а также 21-дюймовые колесные диски на выбор. При этом у машины отсутствует традиционная решетка радиатора. В компании рассказали, что ID.4 отличается низким коэффициентом лобового сопротивления — 0,28.





В салоне установили кресла с обивкой искусственной кожей и синтетической микрофибры, цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, который отвечает за управление большинством функций. Программное обеспечение ID.4 обновляется «по воздуху». Количество аналоговых кнопок в машине сведено к минимуму. Объем багажного отделения — 543 литра.

Что касается внутреннего пространства, то в Volkswagen пообещали, что оно будет сопоставимо с Tiguan Allspace. Водителю предлагается адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, продвинутая навигация, а также передовые системы безопасности.





Изначально в продажу поступят заднеприводные кроссоверы с одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы. Такая версия сможет проезжать без подзарядки до 520 км (WLTP). Максимальная скорость — 160 км/ч. Разгон до сотни у такой машины занимает 8,5 секунды.

Позже клиентам предложат полноприводный ID.4 мощностью 306 лошадиных сил. Полный набор силовых установок пока раскрывать не стали. Например, ожидается появление автомобиля с 300- и 500-сильной электрическими установками.