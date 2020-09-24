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«Киберпартизаны» добрались до чеков? Читатели присылают странные фото
Источник материала: Onliner
Этим утром в редакцию Onliner читатели присылают фотографии необычных чеков. Под суммой и другой привычной информацией содержится обращение к людям, которые знакомы с работниками силовых структур.
Судя по снимкам, эти чеки — за оплату школьного питания. Мы обратились за комментарием в отдел коммуникаций «Беларусбанка». Пресс-служба ЕРИП пока недоступна.
(будет дополнено)
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Этим утром в редакцию Onliner читатели присылают фотографии необычных чеков. Под суммой и другой привычной информацией содержится обращение к людям, которые знакомы...
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