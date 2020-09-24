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«Киберпартизаны» добрались до чеков? Читатели присылают странные фото

24.09.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этим утром в редакцию Onliner читатели присылают фотографии необычных чеков. Под суммой и другой привычной информацией содержится обращение к людям, которые знакомы с работниками силовых структур.

Судя по снимкам, эти чеки — за оплату школьного питания. Мы обратились за комментарием в отдел коммуникаций «Беларусбанка». Пресс-служба ЕРИП пока недоступна.

«Киберпартизаны» добрались до чеков? Читатели присылают странные фото
«Киберпартизаны» добрались до чеков? Читатели присылают странные фото

(будет дополнено)

 
 
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Этим утром в редакцию Onliner читатели присылают фотографии необычных чеков. Под суммой и другой привычной информацией содержится обращение к людям, которые знакомы...
 
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