«Киберпартизаны» добрались до чеков? Читатели присылают странные фото

Источник материала: Onliner

Этим утром в редакцию Onliner читатели присылают фотографии необычных чеков. Под суммой и другой привычной информацией содержится обращение к людям, которые знакомы с работниками силовых структур.

Судя по снимкам, эти чеки — за оплату школьного питания. Мы обратились за комментарием в отдел коммуникаций «Беларусбанка». Пресс-служба ЕРИП пока недоступна.





(будет дополнено)