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МАЗ меняет немецкого поставщика газовых двигателей для автобусов на китайского

24.09.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минский автомобильный завод меняет поставщика газовых двигателей для своих автобусов. На смену Mercedes-Benz приходит Weichai. Первые опытные образцы с двигателями китайской марки уже построены.

Газовый автобус собственной конструкции минчане впервые показали на выставке ComTrans’2013. Этот вариант назывался МАЗ-203.965 и был оснащен газовым двигателем Mercedes-Benz М 906LAG EEV. Баллонный блок с шестью полимерно-композитными баллонами российско-норвежской фирмы Rugasco монтировался на крыше.

МАЗ меняет немецкого поставщика газовых двигателей для автобусов на китайского

В 2015 году к городской версии добавилась пригородная МАЗ-203.С65. Первым покупателем таких автобусов стал «Минсктранс».

МАЗ меняет немецкого поставщика газовых двигателей для автобусов на китайского

В дальнейшем МАЗ выполнил крупный заказ Екатеринбурга на газовые автобусы, а также несколько заказов помельче. Был создана и еще одна более простая модель на базе кузова первого поколения. Все эти автобусы объединяла марка двигателей — Mercedes-Benz. Теперь Mercedes-Benz уходит в историю. «Подобная замена была вызвана тем, что наш прежний партнер — немецкая компания Mercedes-Benz — сворачивает выпуск двигателей, работающих на сжатом газе, переходит на сборку электродвигателей, увеличивая на 10% выпуск электротранспорта», — поясняет главный конструктор по автобусной технике ОАО «МАЗ» Юрий Сырокваш.

Новые модификации и автобусов с индексами 103946, 203946 и 206946 оснащены газовыми двигателями Weichai WP7NG280E51 (103946, 203946), Weichai WP5NG200E51 (206946) экологического уровня Евро-5 мощностью 206 кВт и 147 кВт соответственно.

МАЗ меняет немецкого поставщика газовых двигателей для автобусов на китайского

Испытания новых модификаций по плану завершаются в октябре, после чего будет открыт прием заказов и состоится вывод новых версий на рынок.

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Минский автомобильный завод меняет поставщика газовых двигателей для своих автобусов. На смену Mercedes-Benz приходит Weichai. Первые опытные образцы с двигателями...
 
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