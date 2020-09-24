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Renault показала Arkana для ЕС. Это совершенно другой автомобиль

24.09.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обычно модели Renault (или Dacia) мы получаем с большой задержкой после ЕС. Но в случае с Renault Arkana получилось все наоборот. У нас автомобиль продается уже больше года, а в ЕС продажи кроссовера начнутся только в 2021-м. И технически евро-Arkana представляет собой совершенно другую машину.

Самое главное отличие — это платформа. Наша Arkana, как мы помним, построена на модернизированной платформе B0, в то время как в Европе купеобразный SUV базируется на архитектуре CMF-B, которая применяется в Renault Clio, Captur, Nissan Juke. Зато у нас есть возможность заказать полноприводную Arkana, а европейцам оставили только FWD-версию.

Renault показала Arkana для ЕС. Это совершенно другой автомобиль

Еще «их» Arkana на 23 миллиметра длиннее, на 1 миллиметр шире и на 6 миллиметров выше «нашей». Клиренс, в свою очередь, на 19 миллиметров меньше (186 миллиметров). По сути, европейцам предложат корейский Samsung XM3, который выпускается с февраля. В движение машину приводит 1,3-литровый турбомотор, который мы знаем по моделям Arkana и обновленному Kaptur. Правда «европейка» будет оснащаться еще 12-вольтовым стартер-генератором. Еще в ЕС будет продаваться полноценная гибридная Arkana с 1,6-литровым «атмосферником» и электромотором.

Renault показала Arkana для ЕС. Это совершенно другой автомобиль

Хватает отличий и в салоне. Если в российской Arkana интерьер во многом повторяет европейский Duster, то в Arkana для стран ЕС салон более современный. Кроме того, французы обещают пакет R.S. Line Arkana со спортивными креслами и особыми вставками на консоли и дверях. Цены назовут ближе к 2021 году.

Renault показала Arkana для ЕС. Это совершенно другой автомобиль
Renault показала Arkana для ЕС. Это совершенно другой автомобиль
Renault показала Arkana для ЕС. Это совершенно другой автомобиль
Renault Arkana I Style, 2020 г.в., новый
серебристый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, полный привод
47 069 р.
18 168$ / 15 536€
Renault Arkana I Drive TCe 150, 2020 г.в., новый
коричневый, внедорожник, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
46 526 р.
17 958$ / 15 357€
Renault Arkana I Life, 2020 г.в., новый
коричневый, внедорожник, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
39 875 р.
15 391$ / 13 162€
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Обычно модели Renault (или Dacia) мы получаем с большой задержкой после ЕС. Но в случае с Renault Arkana получилось все наоборот. У нас автомобиль продается уже больше года, а в ЕС...
 
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