Renault показала Arkana для ЕС. Это совершенно другой автомобиль

Источник материала: Onliner

Обычно модели Renault (или Dacia) мы получаем с большой задержкой после ЕС. Но в случае с Renault Arkana получилось все наоборот. У нас автомобиль продается уже больше года, а в ЕС продажи кроссовера начнутся только в 2021-м. И технически евро-Arkana представляет собой совершенно другую машину.

Самое главное отличие — это платформа. Наша Arkana, как мы помним, построена на модернизированной платформе B0, в то время как в Европе купеобразный SUV базируется на архитектуре CMF-B, которая применяется в Renault Clio, Captur, Nissan Juke. Зато у нас есть возможность заказать полноприводную Arkana, а европейцам оставили только FWD-версию.





Еще «их» Arkana на 23 миллиметра длиннее, на 1 миллиметр шире и на 6 миллиметров выше «нашей». Клиренс, в свою очередь, на 19 миллиметров меньше (186 миллиметров). По сути, европейцам предложат корейский Samsung XM3, который выпускается с февраля. В движение машину приводит 1,3-литровый турбомотор, который мы знаем по моделям Arkana и обновленному Kaptur. Правда «европейка» будет оснащаться еще 12-вольтовым стартер-генератором. Еще в ЕС будет продаваться полноценная гибридная Arkana с 1,6-литровым «атмосферником» и электромотором.





Хватает отличий и в салоне. Если в российской Arkana интерьер во многом повторяет европейский Duster, то в Arkana для стран ЕС салон более современный. Кроме того, французы обещают пакет R.S. Line Arkana со спортивными креслами и особыми вставками на консоли и дверях. Цены назовут ближе к 2021 году.











