ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро растут

24.09.2020 10:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

После долгого и пологого спуска доллар вышел в долину, где пару дней вяло пасся. При этом создавалось ощущение, что никакие внешние и внутренние события неспособны серьезно повлиять на курс белорусского рубля. Он в последнее время румян и стабилен — и пусть рушится мир вокруг. Продолжаем наблюдать за торгами на Белорусской валютно-фондовой бирже.

С утра у доллара случился порядочный плюс: 1,21 копейки, стоит он пока 2,6029 рубля. Посмотрим, не завалят ли этого повстанца рублевой массой.

Евро осторожно подорожал на 0,36 копейки, его курс — 3,0332.

Российский рубль упал на 1,31 копейки. Сотня стоит 3,3805.

В среду доллар вырос на символические 0,03 копейки и стоил 2,5908. Евро подешевел на 1,02 копейки, стоил 3,0396. Российский рубль сбросил 0,39 копейки, за сотню давали 3,3936.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После долгого и пологого спуска доллар вышел в долину, где пару дней вяло пасся. При этом создавалось ощущение, что никакие внешние и внутренние события неспособны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Они нас избивают и нас же за это судят: в Молодечно идет суд за "насилие" над сотрудниками ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика