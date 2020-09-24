Доллар и евро растут

Источник материала: Onliner

После долгого и пологого спуска доллар вышел в долину, где пару дней вяло пасся. При этом создавалось ощущение, что никакие внешние и внутренние события неспособны серьезно повлиять на курс белорусского рубля. Он в последнее время румян и стабилен — и пусть рушится мир вокруг. Продолжаем наблюдать за торгами на Белорусской валютно-фондовой бирже.

С утра у доллара случился порядочный плюс: 1,21 копейки, стоит он пока 2,6029 рубля. Посмотрим, не завалят ли этого повстанца рублевой массой.

Евро осторожно подорожал на 0,36 копейки, его курс — 3,0332.

Российский рубль упал на 1,31 копейки. Сотня стоит 3,3805.

В среду доллар вырос на символические 0,03 копейки и стоил 2,5908. Евро подешевел на 1,02 копейки, стоил 3,0396. Российский рубль сбросил 0,39 копейки, за сотню давали 3,3936.