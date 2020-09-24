|
Доллар и евро растут
Источник материала: Onliner
После долгого и пологого спуска доллар вышел в долину, где пару дней вяло пасся. При этом создавалось ощущение, что никакие внешние и внутренние события неспособны серьезно повлиять на курс белорусского рубля. Он в последнее время румян и стабилен — и пусть рушится мир вокруг. Продолжаем наблюдать за торгами на Белорусской валютно-фондовой бирже.
С утра у доллара случился порядочный плюс: 1,21 копейки, стоит он пока 2,6029 рубля. Посмотрим, не завалят ли этого повстанца рублевой массой.
Евро осторожно подорожал на 0,36 копейки, его курс — 3,0332.
Российский рубль упал на 1,31 копейки. Сотня стоит 3,3805.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После долгого и пологого спуска доллар вышел в долину, где пару дней вяло пасся. При этом создавалось ощущение, что никакие внешние и внутренние события неспособны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)