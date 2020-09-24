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«Деньги потрачу на подарки и благотворительность». Призеры первого тура рекламной игры Onliner и Visa о своей победе
Источник материала: Onliner
Победу Евгению принес заказ
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MJX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 MBps, случайный доступ: 98000/90000 IOps
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы TLC, последовательный доступ: 500/350 MBps
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), контроллер Samsung Phoenix, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3200 MBps, случайный доступ: 480000/550000 IOps
— Заказываю товары через Onliner давно… Даже очень давно. У меня когда-то был старый аккаунт, лет пять назад он потерялся. А с Onliner Pay работать начал недавно, буквально парочку покупок сделал. И получилось, что еще и выиграл.
Планы на 2500 рублей у Евгения уже есть:
— Как всегда, неожиданные деньги сразу хочется потратить много на что. Наверное, сделаю подарки близким, что-то куплю себе или положу в копилку и какую-то часть пущу на благотворительность.
Андрей оформил заказ на
AGM, 12 В, 7.2 А·ч, макс. ток 130 А, клеммы F2, 150.9x64.8x94.3 мм, 2.4 кг, срок службы: 5 лет
AGM, 12 В, 9 А·ч, макс. ток 130 А, клеммы F2, 150.9x64.8x94.3 мм, 2.5 кг, срок службы: 5 лет
AGM, 12 В, 18 А·ч, 181x77x167 мм, 4.1 кг, срок службы: 5 лет
В прошлых играх на Onliner Андрей тоже участвовал, но тогда ухватить победу не удавалось. 2500 рублей победитель собирается потратить на новый
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 1000, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
32" 1366x768 (HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), Wi-Fi
Еще один победитель первого тура, Матвей, заказывал
игровое, механизм DMSL (анификс), максимальная нагрузка 120 кг
— Я постоянно пользуюсь Каталогом Onliner, любую технику и товары заказываю только через вас. Сколько уже лет — даже и не вспомню, — говорит Матвей.
Победитель назвал классную цель для траты приза: «На ремонт бабушкиного дома. Он сейчас в аварийном состоянии, нужно ремонтировать
профнастил, глянцевая, толщина 0.45 мм
рубероид, матовая, цвет черный
рубероид, матовая, цвет черный
Уже завтра, 25 сентября, в 12:00 пройдет розыгрыш второго тура — а значит, будет еще пять победителей, которые потратят на хорошие дела и вещи по 2500 рублей. Кстати, самое главное: в супертуре 16 октября мы разыграем особый приз — 25 000 рублей. Участвовать будут заказы, сделанные с 31 августа по 4 октября и получившие статус «Доставлено» до 11 октября. Также обязательно нужно в
Напомним расписание туров:
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