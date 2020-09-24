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«Деньги потрачу на подарки и благотворительность». Призеры первого тура рекламной игры Onliner и Visa о своей победе

24.09.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рекламная игра Onliner и Visa в разгаре: завтра пройдет розыгрыш второго тура, во время которого определим новую пятерку победителей. Каждый из них станет обладателем 2500 рублей. А в прошлую пятницу прошел розыгрыш первого тура, и первая группа победителей уже забрала свои призы. Мы поговорили с ними и узнали, как давно счастливчики с Onliner и на что они потратят выигрыши.

Победу Евгению принес заказ SSD-накопителя Samsung на 500 ГБ для ноутбука. «Покупка была запланированная, специально под игру не выжидал заказ», — говорит он. В прошлых розыгрышах Onliner Евгений тоже участвовал — оставлял отзывы на товары, когда мы определяли лучшие, но победить не удавалось. А здесь — выиграл 2500 рублей в первом же туре.

SSD Samsung 860 Evo 500GB MZ-76E500
204 отзыва
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MJX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 MBps, случайный доступ: 98000/90000 IOps
–11%189 р.
18 предложений
SSD Kingston A400 240GB [SA400S37/240G]
227 отзывов
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы TLC, последовательный доступ: 500/350 MBps
88,98 р.
17 предложений
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB MZ-V7S500BW
55 отзывов
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), контроллер Samsung Phoenix, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3200 MBps, случайный доступ: 480000/550000 IOps
–10%270 р.
17 предложений
Сравнить эти товары →
SSD-накопители в Каталоге Onliner

«Деньги потрачу на подарки и благотворительность». Призеры первого тура рекламной игры Onliner и Visa о своей победе

— Заказываю товары через Onliner давно… Даже очень давно. У меня когда-то был старый аккаунт, лет пять назад он потерялся. А с Onliner Pay работать начал недавно, буквально парочку покупок сделал. И получилось, что еще и выиграл. 

Планы на 2500 рублей у Евгения уже есть:

— Как всегда, неожиданные деньги сразу хочется потратить много на что. Наверное, сделаю подарки близким, что-то куплю себе или положу в копилку и какую-то часть пущу на благотворительность.

Андрей оформил заказ на аккумулятор для источника бесперебойного питания, что принесло ему победу в первом туре. «Покупка планировалась, аккумулятор нужен был, а здесь вот как раз — рекламная игра», — рассказывает он.

Аккумулятор для ИБП CSB GP1272 F2 (12В/7.2 А·ч)
3 отзыва
AGM, 12 В, 7.2 А·ч, макс. ток 130 А, клеммы F2, 150.9x64.8x94.3 мм, 2.4 кг, срок службы: 5 лет
42,00 р.
13 предложений
Аккумулятор для ИБП CSB HR1234W F2 (12В/9 А·ч)
3 отзыва
AGM, 12 В, 9 А·ч, макс. ток 130 А, клеммы F2, 150.9x64.8x94.3 мм, 2.5 кг, срок службы: 5 лет
51,79 р.
14 предложений
Аккумулятор для ИБП G-Energy 12-18 (12В/18 А·ч)
AGM, 12 В, 18 А·ч, 181x77x167 мм, 4.1 кг, срок службы: 5 лет
48,23 р.
9 предложений
Аккумуляторы для ИБП в Каталоге Onliner

«Деньги потрачу на подарки и благотворительность». Призеры первого тура рекламной игры Onliner и Visa о своей победе

В прошлых играх на Onliner Андрей тоже участвовал, но тогда ухватить победу не удавалось. 2500 рублей победитель собирается потратить на новый телевизор. Покупку, говорит Андрей, обязательно будет заказывать через Каталог Onliner.

Телевизор Samsung UE32T5300AU
4 отзыва
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 1000, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
669 р.
24 предложения
Телевизор LG 32LM6350PLA
14 отзывов
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
749 р.
23 предложения
Телевизор LG 32LM570BPLA
8 отзывов
32" 1366x768 (HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), Wi-Fi
545 р.
23 предложения
Телевизоры в Каталоге Onliner

Еще один победитель первого тура, Матвей, заказывал компьютерное кресло. Говорит, искал предложение именно с Onliner Pay: «Очень хотел поучаствовать в рекламной игре».

Кресло Бюрократ VIKING-9/BLACK (черный)
6 отзывов
игровое, механизм DMSL (анификс), максимальная нагрузка 120 кг
231 р.
10 предложений
Компьютерное кресло в Каталоге Onliner

— Я постоянно пользуюсь Каталогом Onliner, любую технику и товары заказываю только через вас. Сколько уже лет — даже и не вспомню, — говорит Матвей.

Победитель назвал классную цель для траты приза: «На ремонт бабушкиного дома. Он сейчас в аварийном состоянии, нужно ремонтировать черепицу на веранде. Вот, потрачу на это деньги». Поздравляем Матвея с победой, а его бабушку — с грядущим ремонтом дома!
Профнастил Металл Профиль ПС 8 Zn 0.45 мм
1 отзыв
профнастил, глянцевая, толщина 0.45 мм
8,87 р.
2 предложения
Рубероид Технониколь Элакром К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.0
рубероид, матовая, цвет черный
52,87 р.
1 предложение
Рубероид Технониколь Гидроизол К-СТ-Б-К/ПП-3.5
1 отзыв
рубероид, матовая, цвет черный
26,52 р.
1 предложение
Кровельные материалы в Каталоге Onliner

Уже завтра, 25 сентября, в 12:00 пройдет розыгрыш второго тура — а значит, будет еще пять победителей, которые потратят на хорошие дела и вещи по 2500 рублей. Кстати, самое главное: в супертуре 16 октября мы разыграем особый приз — 25 000 рублей. Участвовать будут заказы, сделанные с 31 августа по 4 октября и получившие статус «Доставлено» до 11 октября. Также обязательно нужно в своем профиле дать согласие на участие в рекламной игре и указать достоверные Ф. И. О.

Напомним расписание туров:

 
 
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Рекламная игра Onliner и Visa в разгаре: завтра пройдет розыгрыш второго тура, во время которого определим новую пятерку победителей. Каждый из них станет обладателем 2500...
 
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