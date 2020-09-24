«Деньги потрачу на подарки и благотворительность». Призеры первого тура рекламной игры Onliner и Visa о своей победе

Источник материала: Onliner Рекламная игра Onliner и Visa в разгаре: завтра пройдет розыгрыш второго тура, во время которого определим новую пятерку победителей. Каждый из них станет обладателем 2500 рублей. А в прошлую пятницу прошел розыгрыш первого тура, и первая группа победителей уже забрала свои призы. Мы поговорили с ними и узнали, как давно счастливчики с Onliner и на что они потратят выигрыши.

Победу Евгению принес заказ SSD-накопителя Samsung на 500 ГБ для ноутбука. «Покупка была запланированная, специально под игру не выжидал заказ», — говорит он. В прошлых розыгрышах Onliner Евгений тоже участвовал — оставлял отзывы на товары, когда мы определяли лучшие, но победить не удавалось. А здесь — выиграл 2500 рублей в первом же туре.





— Заказываю товары через Onliner давно… Даже очень давно. У меня когда-то был старый аккаунт, лет пять назад он потерялся. А с Onliner Pay работать начал недавно, буквально парочку покупок сделал. И получилось, что еще и выиграл.

Планы на 2500 рублей у Евгения уже есть:

— Как всегда, неожиданные деньги сразу хочется потратить много на что. Наверное, сделаю подарки близким, что-то куплю себе или положу в копилку и какую-то часть пущу на благотворительность.

Андрей оформил заказ на аккумулятор для источника бесперебойного питания, что принесло ему победу в первом туре. «Покупка планировалась, аккумулятор нужен был, а здесь вот как раз — рекламная игра», — рассказывает он.





В прошлых играх на Onliner Андрей тоже участвовал, но тогда ухватить победу не удавалось. 2500 рублей победитель собирается потратить на новый телевизор . Покупку, говорит Андрей, обязательно будет заказывать через Каталог Onliner.

Еще один победитель первого тура, Матвей, заказывал компьютерное кресло . Говорит, искал предложение именно с Onliner Pay: «Очень хотел поучаствовать в рекламной игре».

— Я постоянно пользуюсь Каталогом Onliner, любую технику и товары заказываю только через вас. Сколько уже лет — даже и не вспомню, — говорит Матвей.

Победитель назвал классную цель для траты приза: «На ремонт бабушкиного дома. Он сейчас в аварийном состоянии, нужно ремонтировать черепицу на веранде. Вот, потрачу на это деньги». Поздравляем Матвея с победой, а его бабушку — с грядущим ремонтом дома!

Уже завтра, 25 сентября, в 12:00 пройдет розыгрыш второго тура — а значит, будет еще пять победителей, которые потратят на хорошие дела и вещи по 2500 рублей. Кстати, самое главное: в супертуре 16 октября мы разыграем особый приз — 25 000 рублей. Участвовать будут заказы, сделанные с 31 августа по 4 октября и получившие статус «Доставлено» до 11 октября. Также обязательно нужно в своем профиле дать согласие на участие в рекламной игре и указать достоверные Ф. И. О.

Напомним расписание туров: