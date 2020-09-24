В парламенте Украины призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

Источник материала: Ежедневник

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Межфракционное объединение в Верховной раде Украины "За демократическую Беларусь" призвало власти страны отозвать посла для консультаций и отказаться от Минска как площадки для проведения переговоров по Донбассу.

В заявлении межфракционного объединения инаугурация Лукашенко называется "фарсом". "Призываем украинскую власть предоставить четкую официальную позицию относительно "инаугурации" Александра Лукашенко, не признавать его легитимность как президента Беларуси, осудить действия, направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, разработать пакет санкций в отношении него, ключевых лиц его режима и тех, кто оказывал насилие против мирных протестующих, отозвать посла для консультаций, и отказаться от Минска как площадки для дальнейшего проведения переговоров трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины", - цитирует заявление РИА Новости .

Депутаты Рады также призвали украинские СМИ не использовать в отношении Лукашенко определение "и.о. президента Беларуси", "самопровозглашенный президент Беларуси ", а называть его "диктатором", поскольку антидемократический характер действий свидетельствует именно о попытках установить в стране диктаторский режим.