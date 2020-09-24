«Я президент, но не афиширую». Ургант обсмеял инаугурацию Лукашенко, где почти никого не было

Источник материала: KYKY

Иван Ургант в последнее время не может обойтись в своей программе без беларуской повестки. Он уже шутил про Колю Лукашенко, который, по слухам, собрался учиться в Москве под вымышленным именем, высмеивал и самого Лукашенко, когда тот вышел к людям с автоматом.

Во вчерашнем эфире, естественно, Иван упомянул тайную инаугурацию Лукашенко.



«Утверждается, что туда были приглашены несколько сотен человек – представляете, какие это надежные люди? Они смогли сохранить это в тайне! А что такое вообще тайная инаугурация? Такое вообще бывает? У человека спрашивают: «Вы президент?», – «Ну, я это не афиширую», – сказал в эфире Ургант.



