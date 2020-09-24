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«Я президент, но не афиширую». Ургант обсмеял инаугурацию Лукашенко, где почти никого не было

24.09.2020 11:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Иван Ургант в последнее время не может обойтись в своей программе без беларуской повестки. Он уже шутил про Колю Лукашенко, который, по слухам, собрался учиться в Москве под вымышленным именем, высмеивал и самого Лукашенко, когда тот вышел к людям с автоматом. 

Во вчерашнем эфире, естественно, Иван упомянул тайную инаугурацию Лукашенко.

«Утверждается, что туда были приглашены несколько сотен человек – представляете, какие это надежные люди? Они смогли сохранить это в тайне! А что такое вообще тайная инаугурация? Такое вообще бывает? У человека спрашивают: «Вы президент?», – «Ну, я это не афиширую», – сказал в эфире Ургант. 


Читайте по теме: «Почему пришёл без Калашникова?!» Как беларусы высмеивают самую позорную инаугурацию Лукашенко за все 26 лет

 
 
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Иван Ургант в последнее время не может обойтись в своей программе без беларуской повестки. Он уже шутил про Колю Лукашенко, который, по слухам, собрался учиться в...
 
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