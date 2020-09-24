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«Я президент, но не афиширую». Ургант обсмеял инаугурацию Лукашенко, где почти никого не было
Источник материала: KYKY>
Иван Ургант в последнее время не может обойтись в своей программе без беларуской повестки. Он уже шутил про Колю Лукашенко, который, по слухам, собрался учиться в Москве под вымышленным именем, высмеивал и самого Лукашенко, когда тот вышел к людям с автоматом.
Во вчерашнем эфире, естественно, Иван упомянул тайную инаугурацию Лукашенко.
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