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Беспроигрышный ход? Суд стал накладывать аресты на смартфоны, изъятые у мирных протестующих

24.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Пинска стали практиковать наложение ареста на мобильные телефоны, которые милиция изымает у участников мирных протестов в ходе их задержания.




Уже известно о нескольких таких случаях. В частности, под арестом сегодня находятся мобильники, изъятые у задержанных в ходе «Женского марша солидарности», который проходил в Пинске 13 сентября.

Суд признал их виновными по ст.23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначил наказание в виде штрафа в размере от 8 до 10 базовых величин. 

По решению суда изъятые в ходе задержания телефоны им возвратят только после уплаты штрафа. А пока они будут находиться под арестом в счёт его обеспечения.
 
 
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В суде Пинска стали практиковать наложение ареста на мобильные телефоны, которые милиция изымает у участников мирных протестов в ходе их задержания.
 
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