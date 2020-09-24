Беспроигрышный ход? Суд стал накладывать аресты на смартфоны, изъятые у мирных протестующих













Уже известно о нескольких таких случаях. В частности, под арестом сегодня находятся мобильники, изъятые у задержанных в ходе «Женского марша солидарности», который проходил в Пинске 13 сентября.





Суд признал их виновными по ст.23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначил наказание в виде штрафа в размере от 8 до 10 базовых величин.





По решению суда изъятые в ходе задержания телефоны им возвратят только после уплаты штрафа. А пока они будут находиться под арестом в счёт его обеспечения.



