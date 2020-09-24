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Урожай зерна выше прошлогоднего
Источник материала: Партизан
Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,157 млн га, что составляет 99,5% запланированной площади.
Как сообщили
Кукуруза на зерно убрана с 412,8 тыс. га, что составляет 33,8% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 408 тыс. га (41,8% плана), собрано 9,713 млн тонн зеленой массы при урожайности 238,1 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается: работы проведены на 4,82тыс. га (1,97% плана), намолочено 25,8 тыс. тонн.
Всего по стране намолочено 8,069 млн тонн зерна при средней урожайности 37,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,5 ц/га).
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Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,157 млн га, что составляет 99,5% запланированной площади.
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