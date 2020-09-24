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Урожай зерна выше прошлогоднего

24.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,157 млн га, что составляет 99,5% запланированной площади.



Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в Брестской и Гродненской областях работы завершены. В Гомельской области убрано 99,9% от плана (338,6 тыс. га), Минской — 99,6% (489,5 тыс. га), Могилевской — 98,8% (314,8 тыс. га), Витебской — 98,7% (345,8 тыс. га).

Кукуруза на зерно убрана с 412,8 тыс. га, что составляет 33,8% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 408 тыс. га (41,8% плана), собрано 9,713 млн тонн зеленой массы при урожайности 238,1 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается: работы проведены на 4,82тыс. га (1,97% плана), намолочено 25,8 тыс. тонн.

Всего по стране намолочено 8,069 млн тонн зерна при средней урожайности 37,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,5 ц/га). 
 
 
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Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,157 млн га, что составляет 99,5% запланированной площади.
 
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