Урожай зерна выше прошлогоднего









ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в Брестской и Гродненской областях работы завершены. В Гомельской области убрано 99,9% от плана (338,6 тыс. га), Минской — 99,6% (489,5 тыс. га), Могилевской — 98,8% (314,8 тыс. га), Витебской — 98,7% (345,8 тыс. га). Как сообщилив Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в Брестской и Гродненской областях работы завершены. В Гомельской области убрано 99,9% от плана (338,6 тыс. га), Минской — 99,6% (489,5 тыс. га), Могилевской — 98,8% (314,8 тыс. га), Витебской — 98,7% (345,8 тыс. га).





Кукуруза на зерно убрана с 412,8 тыс. га, что составляет 33,8% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 408 тыс. га (41,8% плана), собрано 9,713 млн тонн зеленой массы при урожайности 238,1 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается: работы проведены на 4,82тыс. га (1,97% плана), намолочено 25,8 тыс. тонн.





Всего по стране намолочено 8,069 млн тонн зерна при средней урожайности 37,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,5 ц/га).