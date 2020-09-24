ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГТК сообщил о техническом сбое в работе информационных систем

24.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о технических сбоях в работе информационных систем.




«В связи с техническими сбоями в работе информационных систем таможенных органов, функционирующих на ведомственных пунктах таможенного оформления, в настоящее время проводятся работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов», - говорится в сообщении ведомства.

До восстановления работоспособности информационных систем в ГТК предлагают субъектам хозяйствования осуществлять декларирование с использованием декларации на товары на бумажном носителе с представлением ее электронного вида. Представление таких деклараций необходимо осуществлять в пунктах таможенного оформления, в зонах таможенного контроля которых размещены товары на временное хранение.

В случае необходимости субъекты внешнеэкономической деятельности могут обратиться в пункт таможенного оформления для продления времени работы.

О восстановлении приема документов в электронном виде ведомство обещает сообщать дополнительно.

Следует отметить, что сбои могут оказаться не случайными: не исключено, что информационные системы ГТК атаковали кибер-партизаны, которые намекнули об этом в своем Telegram-канале.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о технических сбоях в работе информационных систем.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Киберпартизаны» добрались до чеков? Читатели присылают странные фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика