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"Мешков Брест" проиграл "Порту" в Лиге чемпионов по гандболу

24.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гандбольный клуб "Мешков Брест" потерпел поражение от португальского "Порту" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 25:27. В составе белорусского клуба лучше всего проявил себя Марио Панич, на счету которого 8 голов.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "Мешков Брест" с 2 очками занимает 5-е место в группе "А". Лидирует "Фленсбург" (4 очка). Следом идут "Кельце" (2), "Эльверум" (2) и "Порту" (2). У ПСЖ, "Вардара" и "Пика" набранных очков нет.

В среду, 30 сентября, "Мешков Брест" сыграет с ПСЖ.
 
Теги: Брест
 
 
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Гандбольный клуб "Мешков Брест" потерпел поражение от португальского "Порту" на групповом этапе Лиги чемпионов.
 
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