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Оршанский "Локомотив" не сыграет с "Юностью" и "Шахтером", в команде коронавирус
Источник материала: Партизан
Оршанский "Локомотив" пропустит ближайшие встречи чемпионата Беларуси из-за вспышки вируса в команде.
В связи с невозможностью хоккейной команды "Локомотив" (Орша) принять участие в матчах экстралиги "А" против "Юности" (24 сентября) и "Шахтера" (26 сентября) указанные встречи не состоятся.
Оршанской команде будут засчитаны технические поражения. В данный момент "Локомотив" занимает 7-е место в турнирной таблице экстралиги "А", набрав четыре очка в пяти матчах, — сообщает
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Оршанский "Локомотив" пропустит ближайшие встречи чемпионата Беларуси из-за вспышки вируса в команде.
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