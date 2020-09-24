kp.by Потасовка с сотрудниками ОМОН в центре Молодечно произошла еще 19 июня. Это был последний день сбора подписей за кандидатов на пост президента. В областных и районных центрах прошли акции. Цепь солидарности выстроились и в Молодечно, пишет





В какой-то момент началась потасовка с сотрудниками ОМОН - как выяснилось в суде, люди пытались отбить от милиционеров человека, которого те задерживали. Эта потасовка сразу стала резонансной, потому что на видео в руках у сотрудника милиции заметили оружие. В МВД тогда уточняли, что пистолет не использовался: он выпал из кобуры, и сотрудник ОМОН вернул его на место.









тот самый момент с пистолетом





На следующий день после потасовки, 20 июня, были задержаны молодечненцы Павел Песков и Владислав Евстигнеев - на обоих были составлены протоколы за участие в массовом мероприятии, позже стало известно, что они стали фигурантами уже уголовного дела.









Владислав Евстигнеев (на фото на первой скамейке в майке), под домашним арестом





По версии следствия, они в этой потасовке "травмировали" сотрудников ОМОН. У милиционера Яковенко была порвана левая штанина и повреждено колено, у сотрудника ОМОН Баранова - ссадины на локте и колене.





За сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с насилием, обвиняемым грозит от ограничения до лишения свободы на срок до 5 лет.





И Павел, и Владислав до суда находились под домашним арестом. 18 сентября Павла Пескова взяли под стражу - у прокурора появилась информация, что обвиняемый может уехать из страны.





«Почувствовал, как меня тянут вниз за левую руку»

Потерпевшие сотрудники ОМОН показания давали по видеосвязи, в суд их не вызывали. 30-летний Евгений Баранов рассказал, как 19 июня вместе с напарником задерживал во время акции человека, который показался им зачинщиком: представились, показали удостоверения, попросили пройти в служебный транспорт. Тот отказался - парню заломали руки за спиной.





цитировала Баранова «Рэгіянальная газета». - Я стоял спиной к участникам мероприятия, лицом к служебному транспорту. Потом почувствовал, как меня тянут вниз за левую руку. Впоследствии упал. Потом узнал, что гражданином, который тянул меня, оказался Евстигнеев. При паден упал на руки и колено. Началось давление, на меня упали еще люди. Я упал на локоть еще больше. В момент падения перекинул через себя гражданина Евстигнеева, чтобы иметь возможность встать. Встал, и мы уехали, -Баранова «Рэгіянальная газета».





Второй потерпевший, Вячеслав Яковенко, так описывал, что с ним произошло:





- Я не видел, кто меня схватил за плечо. После успел повернуться, увидел, что тянул мужчина в возрасте в светлой рубашке. Я развернулся, увидел, что Баранов уже лежит. Я упал левым коленом на землю, а периферийным зрением увидел, что подходят люди. После того как упал на колено, почувствовал, что меня тянут за обмундирование, за шею. Я упал еще раз.





«Но я не мог нанести сотруднику ОМОНа травмы»

Обвиняемый Павел Песков рассказывает, что в тот день возле главного входа в парк увидел толпу людей.





- Видел там двоих сотрудников в черной форме и одного в обычной форме милиции, он был с мегафоном. Милиционер говорил, что мероприятие не санкционировано и просил разойтись. Я был без компании, гулял. Хотел поставить свою подпись и отправиться домой.





В какой-то момент, продолжает Павел, он услышал крики. Что именно произошло, он сразу не понял, потому что отошел покурить.





- Я вернулся и увидел, что омоновец коленом надавливает на человека в полосатой рубашке. Это происходило возле микроавтобуса. Человек лежал на животе, сопротивлялся, пытался встать. Я подбежал, пытался омоновца схватить или за руку, или за плечо. Взял за форму, потянул. Это все было спонтанно, эмоции сыграли. У меня не было мысли причинить ущерб - только предотвратить конфликт, который мог перерасти в нечто большее. Если бы на месте омоновца был человек в полосатой рубашке - я бы его оттащил. Конфликт не должен был состояться, когда в двух метрах были дети.





- От ваших действий сотрудник ОМОН упал? - уточняет гособвинитель.





- Не видел, чтобы он падал. Меня выкинули из толпы: я упал, порвал майку, побил бок, кто-то раздавил мои очки. Сотрудники ОМОН сели в машину и уехали, после чего все разошлись по домам.





Павел говорит, что в тот день не пил. Он рассказывает о себе: ухаживает за пожилой бабушкой, инвалидом первой группы.





- Полдня провожу с ней, полдня со своей гражданской женой. Уход за бабушкой - это мое основное место работы, она инвалид первой группы. До этого работал на стройках.





Свою вину Павел признает частично: вмешиваться, говорит, не стоило.





- Но я не мог нанести сотруднику ОМОНа травмы, повреждения одежды - он их мог получить до того.





«Попытался оттянуть милиционера»

25-летний Владислав Евстигнеев рассказал, что, когда на акции начались задержания, он услышал крик женщины - решил, что к машине ведут ее.





- Потом увидел, что задерживают парня. Я подбежал к милиционеру (им оказался Евгений Баранов), схватил его левой рукой за левую руку, а правой пытался схватить за туловище. Я не бил милиционера, не душил его, как говорил свидетель, такого не было. Попытался его оттянуть - мы с ним упали, я просто за него держался. Потом меня оттащили, милиционер крикнул «Лежать!».





Владислав надеется, что суд вынесет решение, не связанное с лишением свободы.





- Чтобы можно было хоть дома находиться. У меня мать инвалид, у нее шизофрения, была попытка суицида.





В заключении эксперта сказано, что у милиционера Яковенко была ссадина на левом колене. Фотографий, которые бы подтвердили эту травму, в деле нет.





В суде посмотрели видео, которые 19 июня снимали очевидцы задержания человека в Молодечно. Ролики периодически комментировал адвокат Пескова:





- В руках у сотрудников милиции должно быть удостоверение, должен состояться диалог или монолог. Они должны были предупредить о нарушении и предложить человеку проследовать в транспортное средство, но этого нет. Мы видим абсолютно неправдивые показания со стороны сотрудников ОМОН.





Суд продолжится 28 сентября.









Напомним, за насилие, причиненное сотрудникам МВД, и угрозу таких действий возбуждено 141 уголовное дело. 31 августа в МВД рассказывали, что травмы якобы получили 148 милиционеров - у них ссадины, ушибы, переломы, химические ожоги, ЧМТ.





Тем временем белорусы подали больше двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны силовиков - многие из них были жестоко избиты, подвергались пыткам, но ни одного уголовного дела до сих пор не возбуждено.





26 августа под руководством Генпрокуратуры была создана межведомственная комиссия по оценке фактов насилия со стороны силовиков. Но ничего о ее деятельности с тех пор слышно не было.