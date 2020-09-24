Адвокат: дело в отношении главреда «Нашай Нівы» должно быть незамедлительно прекращено

Адвокат Сергей Зикрацкий уверен, что дело в отношении главного редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича должно быть незамедлительно прекращено, поскольку у него не было прямого умысла на клевету.



Фото с сайта БАЖ

На своей странице в «Фейсбуке» адвокат опубликовал юридическое обоснование того, почему журналиста нельзя судить за клевету.

«За клевету вообще нельзя судить. Международные принципы свободы выражения мнения и деятельности медиа исходят из того, что ответственность за клевету может быть только гражданско-правовая. Если были распространены порочащие высказывания, то на медиа или журналиста может быть наложен штраф. Но журналист не может быть привлечен к уголовной ответственности», — написал Зикрацкий.

Однако, отметил он, в некоторых странах, в том числе Беларуси, еще осталась уголовная ответственность за клевету. По словам адвоката, статья 188 Уголовного кодекса Беларуси предполагает, что ответственность за клевету наступает только при наличии прямого умысла. «Это означает, что лицо знает, что сведения недостоверные, тем не менее их распространяет», — пояснил адвокат.

«Журналист, который получает информацию от своих источников, не может достоверно знать, говорит источник правду или нет. В этой связи у журналиста в абсолютном большинстве случае не может быть прямого умысла на распространение ложных высказываний», — заявил Зикрацкий.

23 сентября Мартинович был задержан по подозрению в клевете (ст. 188 УК) в материале, где упоминается заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Утром в квартире Мартиновича и его жены, журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын, прошел обыск . После его завершения Мартиновича вместе с адвокатом увезли на допрос в Следственный комитет. Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты.

Во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя «Перемен». Диджей Влад Соколовский сообщил журналистам, что в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина его избивал заместитель министра внутренних дел Барсуков. В статье говорилось, что на третий день отбывания ареста в карцер, где сидел Соколовский, пришел некий начальник и ударил его два раза. «После выхода Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал под Окрестина в ночь на 14 августа, уверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают», — отмечало издание.