В Верховной раде заявили, что Лукашенко пытается «удержать власть силовым методом»

Межфракционная группа в Верховной раде Украины «За демократическую Беларусь» приняла заявление в связи с инаугурацией Александра Лукашенко.





В документе отметили, что мероприятие прошло тайно и «даже не транслировалось по государственному радио и телевидению, что «является прямым нарушением законодательства страны».

В этой связи группа заявила, что церемония инаугурации является «полным фарсом и не может узаконить фальсификацию президентских выборов в Беларуси».

«Александр Лукашенко своими действиями подтверждает избранный курс на удержание власти в Беларуси силовым методом», что в принципе «означает попытку установить диктаторский режим».

Депутаты призвали официальный Киев представить свою четкую позицию по поводу произошедшего и не признавать легитимность Лукашенко как президента Беларуси.

Кроме этого, считают в Верховной раде, власти Украины должны осудить действия, «направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, подготовить пакет санкций против ключевых лиц режима Лукашенко» и тех, кто «совершил насилие против мирных протестующих».

Также группа предлагает украинской стороне отказаться от участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе в Минске.

- мы призываем международное сообщество и все демократические страны не признавать Олександра Лукашенко законным президентом Беларуси и усиливать международное давление, включая введение против него личных санкций, ключевых фигур режима и тех, кто совершил насилие против него мирные протестующие, а также вывести своих послов из страны.