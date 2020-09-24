В передаче «Вечерний Ургант» пошутили о тайной инаугурации Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В новом выпуске передачи «Вечерний Ургант» снова говорят о Беларуси. В этот раз Иван Ургант и его соведущий шутят о тайной инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла вчера в Минске.

23 сентября в столице прошла не объявленная заранее инаугурация Александра Лукашенко . В российской передаче «Вечерний Ургант» оперативно отреагировали на проведение тайной церемонии в соседней стране. Иван Ургант пошутил:

— На тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Представляете, насколько это надежные люди, что смогли сохранить все в тайне? Вон, в истории с Тарзаном всего три человека — и никто не удержался (имеется в виду публичный скандал с изменой Тарзана Наташе Королевой. — Прим. TUT.BY).

Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев попытались понять, что вообще такое — тайная инаугурация:

— Это когда человек тайно становится президентом страны и на вопрос «Вы президент?» отвечает: «Ну, я это не афиширую».



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Иван предположил, что вчерашняя инаугурация завершилась концертом Баскова, Буйнова и Киркорова — эти артисты, напомним, вместе с другими белорусскими и российскими звездами поддержали действующую власть Беларуси и спели о том, что «любимую не отдают». Правда, после представители Буйнова и Киркорова заявили , что исполнители не записывали никаких клипов в поддержку Лукашенко и его режима.

До конца верить в то, что инаугурация состоялась, ведущий пока не готов: он планирует дождаться обзора от Никиты Михалкова, который должен будет разобраться, использовалась ли компьютерная графика в ходе церемонии. Это отсылка к недавнему ролику передачи «БесогонTV», в которой Михалков объяснил , почему протесты в Минске не такие массовые, как некоторым кажется (как раз из-за компьютерной графики).

Читайте также

«Ну че, разбежались, крысы?» Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко с автоматом Минск, даже если не будут летать самолеты">

Ургант, Мартиросян и Светлаков собираются на концерт в Минск, даже если не будут летать самолеты