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В передаче «Вечерний Ургант» пошутили о тайной инаугурации Лукашенко
Источник материала: Tut.by
В новом выпуске передачи «Вечерний Ургант»
23 сентября в столице прошла не объявленная заранее
— На тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Представляете, насколько это надежные люди, что смогли сохранить все в тайне? Вон, в истории с Тарзаном всего три человека — и никто не удержался (имеется в виду публичный скандал с изменой Тарзана Наташе Королевой. — Прим. TUT.BY).
Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев попытались понять, что вообще такое — тайная инаугурация:
— Это когда человек тайно становится президентом страны и на вопрос «Вы президент?» отвечает: «Ну, я это не афиширую».
Иван предположил, что вчерашняя инаугурация завершилась концертом Баскова, Буйнова и Киркорова — эти артисты, напомним, вместе с другими белорусскими и российскими звездами
До конца верить в то, что инаугурация состоялась, ведущий пока не готов: он планирует дождаться обзора от Никиты Михалкова, который должен будет разобраться, использовалась ли компьютерная графика в ходе церемонии. Это отсылка к недавнему ролику передачи «БесогонTV», в которой Михалков
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