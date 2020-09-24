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Председателем федерации легкой атлетики избран Иван Тихон. Ранее эту должность занимал Девятовский

24.09.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 сентября в Минске прошла внеочередная конференция Белорусской федерации легкой атлетики. Новым председателем БФЛА был избран двукратный призер Олимпийских игр, молотобоец Иван Тихон. На этом посту он сменил известного легкоатлета и депутата Вадима Девятовского, который возглавлял федерацию с 2014 года.


Reuters

Иван Тихон является серебряным призером Олимпиады в Рио и бронзовым призером Пекина. В 2003 и 2007 годах уроженец деревни Гловсевичи Гродненской области становился чемпионом мира.

В 2014 году легкоатлет был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу 2005 года. А после Олимпиады-2008 Иван Тихон и Вадим Девятовский также обвинялись в использовании допинга, но выиграли двухлетнюю тяжбу с Международным олимпийским комитетом, и награды белорусским атлетам были возвращены. Отметим, что Иван Тихон до сих пор официально не объявлял о завершении профессиональной карьеры спортсмена.

Тихон присутствовал на инаугурации Александра Лукашенко, а во время посещения Гродно глава государства поблагодарил спортсмена «за то, что не предал» и обещал поговорить с ним попозже.

— Пользуясь случаем, я хотел бы выразить огромное слово благодарности за ваш труд. Благодаря слаженной работе федерации, многие проекты стали визитной карточкой нашей королевы спорта. Коллектив, который Вадим Анатольевич собирал по крупицам, состоялся в виду достижения результатов.

Я благодарен за доверие, особенно Вадиму Анатольевичу. Мы многое с ним прошли. И многое — это наши с ним переживания, о которых даже не стоит говорить.

Сегодня мы обязаны быть единой целостной семьей и решать все проблемы внутри. Мы прежде всего должны помочь Вадиму Анатольевичу восстановить свое здоровье и вернуться в наши ряды. Он будет рядом с нами всегда, даже если сегодня уйдет на отдых. Мы будем ждать его с нетерпением. Давайте сегодня отодвинем все проблемы в стороны, профессионально и честно делая то, что мы умеем, чтобы радовать болельщиков своими результатами.


Что касается Вадима Девятовского, то около месяца назад он дал интервью, где заявил, что разочаровался в нынешней власти, которую раньше поддерживал. После этого председатель БФЛА не отвечал на звонки журналистов и не выходил на связь. В федерации на вопросы о Вадиме Анатольевиче отвечали: «Он в отпуске».

Сегодня он прокомментировал свой уход.

— Никто меня не упрекнет, что я ежесекундно не жил проблемами легкой атлетики. Я знаю души наших спортсменов, жил этими проблемами ежеминутно, думая о том, как сделать лучше, чтобы мы звучали еще раньше и лучше.

Мне часто говорили: берегите себя. Но организм дал сбой, и мне необходимо восстановление. Это вынужденная мера. Но мне не хочется, чтобы заданный темп останавливался.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новым председателем Белорусской федерации легкой атлетики стал двукратный призер Олимпийских игр, молотобоец Иван Тихон. На этом посту он сменил Вадима...
 
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