Вадим Девятовский покинул пост главы федерации легкой атлетики и прокомментировал свой уход

Источник материала: Tut.by

Бывший глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал свой уход из организации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— За последние годы легкая атлетика стала звучать чаще, мы видим, как растут результаты наших чемпионов, как развивается детская легкая атлетика. Это сигнал для нас всех, что проделана немалая работа и посеяны зерна, которые будут давать прекрасные плоды. Верю, что эта работа будет продолжена, как и в массовом спорте. Мы видим, насколько востребованы беговые мероприятия. Очень жаль, что полумарафон-2020 перенесен. Но не отменен. Я уверен, что задачи, которые стояли перед федерацией, будут выполнены.

Свою причину ухода я скажу вам с трибуны. Никто меня не упрекнет, что я ежесекундно не жил проблемами легкой атлетики. Я знаю души наших спортсменов, жил этими проблемами ежеминутно, думая о том, как сделать лучше, чтобы мы звучали еще раньше и лучше.

Мне часто говорили: берегите себя. Но организм дал сбой, и мне необходимо восстановление. Это вынужденная мера. Но мне не хочется, чтобы заданный темп останавливался.

Я бы хотел предложить кандидатуру человека, который мне как брат — Ивана Тихона. Вы даже не представляете, какие трудности внутри прошел этот человек. В Рио он показал, где раки зимуют и силушку нашу белорусскую.

Как только справлюсь с проблемами, у меня есть и семейные обстоятельства, я постараюсь вернуться и подхватить то, что мы имеем

Напомним, около месяца назад Вадим Девятовский дал интервью, где заявил, что разочаровался в нынешней власти, которую раньше поддерживал. После этого председатель БФЛА не отвечал на звонки журналистов и не выходил на связь. В федерации на вопросы о Вадиме Анатольевиче отвечали: «Он в отпуске».