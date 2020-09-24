Доллар продолжает укрепляться. Какие курсы валют установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Доллар продолжает укрепляться. Американская валюта, как и евро, начала с роста на старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Эта динамика сохраняется. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы продажи валют установили в обменниках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По состоянию на 11.04 доллар на бирже вырос на 0,46% — до 2,6027 рубля, евро укрепился на 0,15% — до 3,0341 рубля. Российский рубль упал на 0,42% — до 3,3792 рубля за 100 российских рублей.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,65 рубля (Цептер Банк) и 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,606 рубля (Альфа-Банк) и 2,608 рубля (Абсолютбанк, БСБ Банк). В разных обменниках одного банка курс валюты может отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,602 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке, Банке БелВЭБ, Белорусском народном банке, Цептер Банке и БСБ Банке) — 3,08 рубля, а ниже всего — 3,04 рубля (РРБ-Банк, Белорусский народный банк).

Сдавать евро выгоднее всего в Технобанке — 3,034 рубля.