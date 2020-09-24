Ищут свидетелей аварии под Могилевом, где Honda врезалась в микроавтобус и столкнула его в кювет

Источник материала: Tut.by

Около деревни Быстрик под Могилевом вечером 20 сентября произошла серьезная авария : водитель Honda начал обгон, выехал на встречную — и столкнулся в лобовую с микроавтобусом Ford. В аварии пострадали 4 человека.





Все произошло около 20.40 в воскресенье. От удара Ford съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 28-летний водитель Ford, а также водитель Honda и двое его пассажиров 17 и 20 лет. Водителя легковушки доставали из авто спасатели: корпус машины от удара сильно смяло.

Если вы — водитель того самого автомобиля, который обгонял водитель Honda, или видели ДТП, вас ищет СК: 8 0222 29−81−80, 8025 926−42−54.