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Ищут свидетелей аварии под Могилевом, где Honda врезалась в микроавтобус и столкнула его в кювет
Источник материала: Tut.by
Около деревни Быстрик под Могилевом вечером 20 сентября
Все произошло около 20.40 в воскресенье. От удара Ford съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 28-летний водитель Ford, а также водитель Honda и двое его пассажиров 17 и 20 лет. Водителя легковушки доставали из авто спасатели: корпус машины от удара сильно смяло.
Если вы — водитель того самого автомобиля, который обгонял водитель Honda, или видели ДТП, вас ищет СК: 8 0222 29−81−80, 8025 926−42−54.
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В аварии пострадали 4 человека, двое получили тяжелые травмы.
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