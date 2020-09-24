﻿ «Закрыли двери и выгнали тех, кто забежал». Domino's Pizza прокомментировала сообщения в соцсетях. 21.by
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«Закрыли двери и выгнали тех, кто забежал». Domino's Pizza прокомментировала сообщения в соцсетях

24.09.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера поздно вечером в соцсетях стали появляться сообщения о том, что пиццерия Domino’s Pizza на Востоке (пр. Независимости, 143) закрыла двери перед убегающими от правоохранителей протестующими и выгнала всех, кто успел забежать. Бренд прокомментировал информацию об этом.

Комментарии, которые стали появляться в соцсетях, телеграм-каналах и сообществах в Viber, были следующего содержания: «Вечером пиццерия „Доминос“ на Востоке закрыла двери перед убегающими людьми и выгнала оттуда всех, кто забегал». Конкретное время, когда это могло произойти, не уточняется.

Представители Domino’s Pizza в соцсетях написали, что пиццерию вчера действительно закрыли раньше обычного, но, по их словам, они не препятствовали входу и выходу людей.

— В 22.25 к станции метро «Восток» подъехал автомобиль специального подразделения, директор пиццерии в целях безопасности был вынужден закрыть пиццерию раньше. На видео можно отметить, как последний клиент пиццерии по адресу пр. Независимости, 143, самостоятельно выходит из работающей в обычном режиме пиццерии в 22.29. Препятствий ко входу/выходу не было. Также видно, что с 22.30 дверь в пиццерию закрыта, в зале не горит свет, мебель убрана, клиентов внутри нет.

После публикации этого видео в соцсетях Dominos у пользователей возникло еще больше вопросов. Их смутил момент, что на видео отсутствует часть записи с камер в период с 22.31 по 22.44. А также тот факт, что фрагменты видео не совпадают по таймингу с написанным в посте: на записи видно, что после 22.30 свет в зале еще горит (хоть и не так ярко, как до этого), в помещении идет уборка. «Что за избирательный монтаж и путаница в пересказе событий?» — задаются вопросами пользователи.

Представители бренда в комментарии TUT.BY ответили, что немного позже будут готовы предоставить запись видео с камеры за больший период времени — с 18.00 до 23.00.

Если вы стали очевидцем произошедшего, напишите на kristina.gorbach@tutby.com или в телеграм-канал.

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Вчера в соцсетях стали появляться сообщения о том, что пиццерия Domino's Pizza на Востоке закрыла двери перед убегающими от правоохранителей протестующими. Бренд...
 
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