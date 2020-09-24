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С 1 октября в Беларуси дорожают сигареты. Также в продаже появятся новые марки

24.09.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 октября в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет — как тех, что выпускаются в стране, так и импортных. Прибавка составит от 5 до 15 копеек. Также в продаже появятся новые марки сигарет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Цены на некоторую продукцию повышает гродненская табачная фабрика «Неман». У нее подорожают сигареты Kent Blue, Kent Navy Blue, Kent Silver и Kent White (c 3,50 до 3,60 рубля), Kent Nano Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Feel Aroma и Kent Feel Aurum (с 3,30 до 3,40 рубля), Kent Switch (с 3,55 до 3,65 рубля), Kent Mode Blue, Kent Mode Silver, Kent Mix Purple Fresh и Kent Mix Red Breeze (с 3,40 до 3,50 рубля).

У ООО «Табак-Инвест» вырастут в цене сигареты Sobranie Caster (с 3,55 до 3,60 рубля).

ООО «Интер Тобакко» поднимает цены на сигареты Marlboro Red и Marlboro Gold (с 3,30 до 3,40 рубля), Parliament Night Blue и Parliament Aqua Blue (с 3,65 до 3,75 рубля).

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Также в продаже появятся новые марки сигарет. У гродненской табачной фабрики «Неман» это Pall Mall Nano Amber (2,40 рубля), а также Rothmans Click Purple и Rothmans Click Volt (2,50 рубля). ООО «Табак-Инвест» начнет выпускать сигареты Monte Carlo Evo Green Impulse (2,45 рубля).

Помимо этого подорожают и импортные сигареты. Вырастут в цене некоторые марки, ввозимые предприятием «Беларусьторг»: Davidoff Classic и Davidoff Gold (с 3,90 до 4,05 рубля), Davidoff Refine White и Davidoff Refine Black (с 3,25 до 3,35 рубля), Parliament Night Blue и Parliament Aqua Blue (с 3,65 до 3,75 рубля), Marlboro Red и Marlboro Gold (с 3,30 до 3,40 рубля). У импортера «Энерго Оил» подорожают Parliament Night Blue и Parliament Aqua Blue (с 3,65 до 3,75 рубля), а также Marlboro Red и Marlboro Gold (с 3,30 до 3,40 рубля).

 
 
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