МЧС показало тушение пожара в Речице, на котором погиб мужчина

Источник материала: Sputnik Беларусь

Смертельный пожар случился в ночь на четверг улице Турчинского в Речице. В 3:31 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о том, что горит двухквартирный жилой дом. Когда спасатели прибыли на место ЧП, кровля дома горела открытым пламенем.

В ходе тушения пожара работники МЧС в жилой комнате одной из квартир обнаружили на кровати и полу мужчину и женщину, их передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины, женщину с различными травмами госпитализировали.

Огонь уничтожил кровлю жилого дома, часть потолочного перекрытия, повредил стены и имущество. В данный момент причина пожара устанавливается.

"Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении", – рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.