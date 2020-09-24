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МЧС показало тушение пожара в Речице, на котором погиб мужчина

24.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смертельный пожар случился в ночь на четверг улице Турчинского в Речице. В 3:31 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о том, что горит двухквартирный жилой дом. Когда спасатели прибыли на место ЧП, кровля дома горела открытым пламенем.

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В ходе тушения пожара работники МЧС в жилой комнате одной из квартир обнаружили на кровати и полу мужчину и женщину, их передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины, женщину с различными травмами госпитализировали.

Огонь уничтожил кровлю жилого дома, часть потолочного перекрытия, повредил стены и имущество. В данный момент причина пожара устанавливается.

"Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении", – рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

 
 
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Жилой дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении, пожар быстро охватил здание. Как спасатели боролись с огнем, смотрите на видео.
 
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