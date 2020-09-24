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Коронка, пломба, кариес: поклонники раскритиковали зубы Кристины Асмус
24.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Кристина Асмус спровоцировала критику в сети: поклонники заглянули в рот звезде и нашли множество проблем с зубами.
После расставания с Харламовым Асмус активизировалась в Instagram. Недавно она опубликовала запись про поезд и пожаловалась, что больше суток добиралась на кинофестиваль "Кинотавр" в Сочи. Но эта информация заинтересовала фанатов гораздо меньше, чем зубы актрисы.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В сети обсуждают новую публикацию Асмус в Instagram: кажется, что поклонники решили поиграть в стоматологов и раскритиковали зубы звезды скандального фильма "Текст".
Сначала одна из подписчиц безобидно поинтересовалась, свои ли зубы у актрисы, и получила положительный ответ. Но это стало лишь началом "увлекательной" беседы.
Фолловеры буквально распекли звезду за "нереалистично белоснежный" цвет эмали, уличили в установке популярных среди звезд виниров и коронок. Успокоились фанаты лишь после того, как высмотрели кариес, пломбы и отсутствие зубов мудрости, после чего смиренно назвали актрису "обычным человеком".
Напомним, после новости о расставании с Харламовым Асмус
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Пользователи социальных сетей заглянули в рот бывшей жене Гарика Харламова и пришли к интересным выводам.
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