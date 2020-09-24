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«Провода, батарейки. Сказали, это датчик слежения». Подробности о «минировании» автомобиля в Минске (видео)
Источник материала: Onliner
Читатели сообщили Onliner о том, что вчера днем в Минске на улице Есенина, в районе дома №130, была замечена группа разминирования, сотрудники милиции, МЧС, Следственного комитета. Внимание было приковано к автомобилю на подъемнике на СТО.
Видео предоставлено очевидцем.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила корреспонденту Onliner, что в милицию сегодня поступило сообщение о минировании автомобиля.
— Действительно, на место выбывали сотрудники милиции и группа разминирования. Никакого взрывного устройства обнаружено не было, — рассказала Наталья Ганусевич.
По данному факту проводится проверка.
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Наш читатель рассказал корреспонденту Onliner, что водитель автомобиля Kia Sportage, мужчина, приехал на СТО на обслуживание.
— Поставили машину на подъемник, а когда подняли, сам владелец заметил, что к глушителю что-то примотано, чего там явно быть не должно. Сами снимать побоялись, позвонили в милицию. Приехали сотрудники, оцепили все здание, людям сказали выйти на улицу. Потом прибыли сотрудники МЧС, затем — саперы, — отметил собеседник.
— Что именно было примотано к глушителю, как выглядел этот предмет?
— Небольшая такая коробочка, провода торчали, что и навело на определенные мысли. Внутри были батарейки. Специалисты ее сняли и разобрали. Это, понятно, не взрывное устройство. Нам сказали, что, похоже, это датчик слежения. Видимо, кто-то следил за машиной и ее владельцем, — рассказал наш читатель.
Сам водитель на месте размышлениями о том, кто за ним может следить, особо не делился.
Кстати, в апреле этого года на одном из минских автомобильных сервисных центров под днищем BMW X6 была
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«Провода, батарейки. Сказали, это датчик слежения». Подробности о «минировании» автомобиля в Минске (видео)
Читатели сообщили Onliner о том, что вчера днем в Минске на улице Есенина, в районе дома №130, была замечена группа разминирования, сотрудники милиции, МЧС,...
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