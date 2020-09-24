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«Провода, батарейки. Сказали, это датчик слежения». Подробности о «минировании» автомобиля в Минске (видео)

24.09.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщили Onliner о том, что вчера днем в Минске на улице Есенина, в районе дома №130, была замечена группа разминирования, сотрудники милиции, МЧС, Следственного комитета. Внимание было приковано к автомобилю на подъемнике на СТО.

Видео предоставлено очевидцем.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила корреспонденту Onliner, что в милицию сегодня поступило сообщение о минировании автомобиля.

— Действительно, на место выбывали сотрудники милиции и группа разминирования. Никакого взрывного устройства обнаружено не было, — рассказала Наталья Ганусевич.

По данному факту проводится проверка.

«Провода, батарейки. Сказали, это датчик слежения». Подробности о «минировании» автомобиля в Минске (видео)

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Наш читатель рассказал корреспонденту Onliner, что водитель автомобиля Kia Sportage, мужчина, приехал на СТО на обслуживание.

— Поставили машину на подъемник, а когда подняли, сам владелец заметил, что к глушителю что-то примотано, чего там явно быть не должно. Сами снимать побоялись, позвонили в милицию. Приехали сотрудники, оцепили все здание, людям сказали выйти на улицу. Потом прибыли сотрудники МЧС, затем — саперы, — отметил собеседник.

«Провода, батарейки. Сказали, это датчик слежения». Подробности о «минировании» автомобиля в Минске (видео)

— Что именно было примотано к глушителю, как выглядел этот предмет?

— Небольшая такая коробочка, провода торчали, что и навело на определенные мысли. Внутри были батарейки. Специалисты ее сняли и разобрали. Это, понятно, не взрывное устройство. Нам сказали, что, похоже, это датчик слежения. Видимо, кто-то следил за машиной и ее владельцем, — рассказал наш читатель.

Сам водитель на месте размышлениями о том, кто за ним может следить, особо не делился.

«Провода, батарейки. Сказали, это датчик слежения». Подробности о «минировании» автомобиля в Минске (видео)

Кстати, в апреле этого года на одном из минских автомобильных сервисных центров под днищем BMW X6 была обнаружена граната. Тогда на место происшествия тоже приезжали экстренные службы, эвакуировали людей. Саперно-пиротехническая группа обезвредила и изъяла боеприпас. Было возбуждено уголовное дело по статье 14, части 2 статьи 139 Уголовного кодекса («Покушение на убийство общеопасным способом»).

«Провода, батарейки. Сказали, это датчик слежения». Подробности о «минировании» автомобиля в Минске (видео)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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