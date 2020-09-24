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Компания Volkswagen показала новый серийный электрокар

24.09.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У Volkswagen появился новый серийный электрокар — кроссовер ID.4. Это вторая модель бренда ID после хетчбэка ID.3. Машина построена на платформе MEB, а ее производство наладят в Германии, Китае и США. Это первый электрокар Volkswagen с таким большим охватом производственных мощностей.

Компания Volkswagen показала новый серийный электрокар

Модель достаточно крупная: габаритная длина составляет 4584 мм, ширина — 1852 мм, а высота — 1612 мм. Колесная база электрического SUV — 2766 мм. Таким образом Volkswagen ID.4 больше, чем Tiguan. Клиентам предложат несколько версий с задним либо полным приводом.

Компания Volkswagen показала новый серийный электрокар

Моноприводные исполнения можно заказать с двигателями мощностью 148, 175 или 204 л. с. Два первых варианта комплектуются батареей емкостью 55 кВт·ч (запас — 360 километров), 204-сильная модификация оснащается аккумулятором на 77 кВт·ч (520 километров). Про полноприводные исполнения пока точной информации нет.

Компания Volkswagen показала новый серийный электрокар

По официальным данным, объем багажника составляет 543 л. Если сложить задний диван, то цифра увеличится до 1575 л. Первыми электромобиль получат жители Германии. Там уже стартовали предзаказы на топовую версию. Она стоит €49 тыс.

Компания Volkswagen показала новый серийный электрокар
Компания Volkswagen показала новый серийный электрокар
Volkswagen Sharan I Рестайлинг, 2002 г.в., 220 054 км
черный, минивэн, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
16 322 р.
6300$ / 5388€
Volkswagen Touareg I, 2004 г.в., 140 000 км
черный, внедорожник, дизель 2.5 л, автоматическая, полный привод
17 617 р.
6800$ / 5815€
Volkswagen Passat CC I Рестайлинг R-Line DSG6, 2013 г.в., 96 000 км
белый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
33 680 р.
13 000$ / 11 117€
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У Volkswagen появился новый серийный электрокар — кроссовер ID.4. Это вторая модель бренда ID после хетчбэка ID.3. Машина построена на платформе MEB, а ее производство наладят...
 
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