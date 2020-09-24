Компания Volkswagen показала новый серийный электрокар

Источник материала: Onliner

У Volkswagen появился новый серийный электрокар — кроссовер ID.4. Это вторая модель бренда ID после хетчбэка ID.3. Машина построена на платформе MEB, а ее производство наладят в Германии, Китае и США. Это первый электрокар Volkswagen с таким большим охватом производственных мощностей.





Модель достаточно крупная: габаритная длина составляет 4584 мм, ширина — 1852 мм, а высота — 1612 мм. Колесная база электрического SUV — 2766 мм. Таким образом Volkswagen ID.4 больше, чем Tiguan. Клиентам предложат несколько версий с задним либо полным приводом.





Моноприводные исполнения можно заказать с двигателями мощностью 148, 175 или 204 л. с. Два первых варианта комплектуются батареей емкостью 55 кВт·ч (запас — 360 километров), 204-сильная модификация оснащается аккумулятором на 77 кВт·ч (520 километров). Про полноприводные исполнения пока точной информации нет.





По официальным данным, объем багажника составляет 543 л. Если сложить задний диван, то цифра увеличится до 1575 л. Первыми электромобиль получат жители Германии. Там уже стартовали предзаказы на топовую версию. Она стоит €49 тыс.







