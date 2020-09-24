В Беларуси появилась оплата проезда через смартфон водителя или кондуктора

Источник материала: Onliner

Борисов стал первым городом Беларуси с новой системой оплаты проезда, для которой не требуются валидаторы. Бесконтактную карту или любое устройство с NFC (смартфон, «умное» кольцо, фитнес-браслет и так далее) достаточно поднести к телефону водителя или кондуктора.

Технологию запустил «БПС-Сбербанк», а разработкой приложения tapXphone занималась IBA Group. Базируется приложение на технологии Visa Tap to Phone. Соответственно, пока что для оплаты подходят только карты Visa. Пассажиру скачивать приложение не нужно. После оплаты проезда можно сфотографировать подтверждение со смартфона водителя/кондуктора, считать его через QR-код или запросить отправку на номер телефона. Стоимость проезда при оплате таким способом не отличается от наличного расчета.

На бесконтактную оплату уже перешли автобусы всех городских маршрутов Борисова.