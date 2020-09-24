Генпрокурор заявил о дополнительных мерах по стабилизации ситуации в стране

Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране, заявил генеральный прокурор Андрей Швед перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

«Сегодня в Генеральной прокуратуре проходит республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Его основная цель — совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране», — сказал Андрей Швед.

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