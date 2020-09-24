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Генпрокурор заявил о дополнительных мерах по стабилизации ситуации в стране
Источник материала: Onliner
Генеральная прокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране, заявил генеральный прокурор Андрей Швед перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.
«Сегодня в Генеральной прокуратуре проходит республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Его основная цель — совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране», — сказал Андрей Швед.
(будет дополнено)
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Генеральная прокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране, заявил генеральный прокурор Андрей Швед перед началом...
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