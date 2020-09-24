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Серьезное ДТП под Могилевом: в лобовом столкновении пострадали два человека

24.09.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Следственном комитете сообщили, что 20 сентября около 20:40 водитель автомобиля Honda Accord двигался по автодороге Могилев — Славгород в направлении Славгорода. Вблизи деревни Быстрик Могилевского района при совершении обгона он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Transit.

В результате ДТП 28-летнему водителю автомобиля Ford и 20-летнему пассажиру Honda причинены тяжкие телесные повреждения.

Серьезное ДТП под Могилевом: в лобовом столкновении пострадали два человека

Следователи обращаются с просьбой к водителю автомобиля, при совершении обгона которого произошло данное ДТП, а также к иным гражданам, ставшим свидетелями данного происшествия, с просьбой позвонить по телефонам: +375 (222) 298-180, +375 (25) 926-42-54.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Следственном комитете сообщили, что 20 сентября около 20:40 водитель автомобиля Honda Accord двигался по автодороге Могилев — Славгород в направлении Славгорода. Вблизи...
 
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