Серьезное ДТП под Могилевом: в лобовом столкновении пострадали два человека

Источник материала: Onliner

В Следственном комитете сообщили, что 20 сентября около 20:40 водитель автомобиля Honda Accord двигался по автодороге Могилев — Славгород в направлении Славгорода. Вблизи деревни Быстрик Могилевского района при совершении обгона он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Transit.

В результате ДТП 28-летнему водителю автомобиля Ford и 20-летнему пассажиру Honda причинены тяжкие телесные повреждения.





Следователи обращаются с просьбой к водителю автомобиля, при совершении обгона которого произошло данное ДТП, а также к иным гражданам, ставшим свидетелями данного происшествия, с просьбой позвонить по телефонам: +375 (222) 298-180, +375 (25) 926-42-54.