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Генпрокуратура примет дополнительные меры, чтобы «обеспечить порядок в стране»

24.09.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belmir.by

Об этом сегодня идет речь на республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.

Основная цель совещания – совместно с правоохранителями и другими ведомствами и организациями «выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране", пояснил Белта генпрокурор Андрей Швед.

Генеральная прокуратура намерена инициировать дополнительные меры по стабилизации ситуации в стране, заявил глава Генеральной прокуратуры.

 
 
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Об этом сегодня идет речь на республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.
 
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