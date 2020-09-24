Генпрокуратура примет дополнительные меры, чтобы «обеспечить порядок в стране»

Источник материала: Ежедневник

фото: belmir.by

Об этом сегодня идет речь на республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.

Основная цель совещания – совместно с правоохранителями и другими ведомствами и организациями «выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране", пояснил Белта генпрокурор Андрей Швед.

Генеральная прокуратура намерена инициировать дополнительные меры по стабилизации ситуации в стране, заявил глава Генеральной прокуратуры.