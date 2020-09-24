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Генпрокуратура примет дополнительные меры, чтобы «обеспечить порядок в стране»
24.09.2020 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belmir.by
Об этом сегодня идет речь на республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.
Основная цель совещания – совместно с правоохранителями и другими ведомствами и организациями «выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране", пояснил
Генеральная прокуратура намерена инициировать дополнительные меры по стабилизации ситуации в стране, заявил глава Генеральной прокуратуры.
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Об этом сегодня идет речь на республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.
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