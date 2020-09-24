Автомобиль проломил лед и частично ушел под воду: завершено расследование смертельного ДТП под Дубровно

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Дубровенском районе, в котором один пассажир погиб, а второй получил телесные повреждения, сообщили в Следственном комитете.





По данным следствия, вечером 14 февраля 29-летний водитель Mitsubishi Galant, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по 11-му километру трассы Н2701 Дубровно — Баево, обернулся к сидящим на заднем пассажирском сидении мужчинам и начал с ними разговаривать. В результате автомобиль выехал на закругление проезжей части, съехал в кювет, заполненный водой и покрытый льдом, где перевернулся на крышу и частично погрузился под лед.

В салоне автомобиля помимо него находились еще трое мужчин, с которыми он незадолго до происшествия распивал спиртное. Водителю и двум пассажирам удалось выбраться из автомобиля. Один из них получил тяжкие телесные повреждения.





Тело 34-летнего пассажира через несколько дней после аварии подо льдом обнаружили спасатели.

Согласно результатам освидетельствования водитель Mitsubishi в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения — в выдыхаемом им воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 0,56 промилле. Проведенной судебной автотехнической экспертизой установлено, что автомобиль был технически исправен.





По результатам расследования 29-летнему водителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.