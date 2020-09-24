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Льготное кредитование агроэкоусадеб могут продлить

24.09.2020 12:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Согласно проекту, предусматривается продлить до 2030 года механизм льготного кредитования деятельности в сфере агроэкотуризма (условия кредитования сохраняются).

До 2000 базовых величин на одного субъекта агроэкотуризма под льготный процент будет предоставлять Белагропромбанк. В настоящее время базовая величина установлена в размере 27 белорусских рублей, то есть верхний предел льготного кредитования сейчас установлен на отметке 54 000 белорусских рублей.

 
 
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