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Льготное кредитование агроэкоусадеб могут продлить
Источник материала: Myfin
Согласно проекту, предусматривается продлить до 2030 года механизм льготного кредитования деятельности в сфере агроэкотуризма (условия кредитования сохраняются).
До 2000 базовых величин на одного субъекта агроэкотуризма под льготный процент будет предоставлять
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