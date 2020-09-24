Льготное кредитование агроэкоусадеб могут продлить

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Согласно проекту, предусматривается продлить до 2030 года механизм льготного кредитования деятельности в сфере агроэкотуризма (условия кредитования сохраняются).

До 2000 базовых величин на одного субъекта агроэкотуризма под льготный процент будет предоставлять Белагропромбанк . В настоящее время базовая величин а установлена в размере 27 белорусских рублей, то есть верхний предел льготного кредитования сейчас установлен на отметке 54 000 белорусских рублей.