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МВД Беларуси: За протесты против тайной инаугурации 23 сентября задержаны 364 человека

24.09.2020 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Омон и милиция в минувшую среду, 23 сентября, в ходе акций гражданского несогласия с тайной коронацией белорусского правителя задержали 364 гражданин, в том числе 252 человека в Минске.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей содержатся 320 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Он также озвучила данные собой статистики МВД о количестве участников акций протеста.

«Вчера, 23 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек», - сообщила Чемоданова.

«Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», - проинформировала представитель МВД.

Она не уточнила, какие спецсредства были использованы. Однако, еще вчера МВД подтвердило использование водометов. А затем в сети появились доказательства распыления слезоточивого газа с помощью баллончиков и огнестрельного оружия.

В Витебске участники «так называемого мирного протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке пр. Победы с пр. Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы».

«Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет», - сообщила Чемоданова.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Омон и милиция в минувшую среду, 23 сентября, в ходе акций гражданского несогласия с тайной коронацией белорусского правителя задержали 364 гражданин, в том числе 252...
 
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