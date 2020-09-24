Пастухов: Лукашенко превратил инаугурацию в междусобойчик

Михаил Пастухов. Секретная инаугурация, перетекающая в тайную вечерю, стала предметом сарказма и мемов в интернете. А вечер ознаменовался новыми задержаниями мирных демонстрантов в Минске . Свою точку зрения на «инаугурацию» по просьбе «Белорусского партизана» высказал доктор юридических наук, профессор





- «Странная инаугурация», «тайная инаугурация», «воровская сходка» - как только ни называют прошедшую «инаугурацию». Практически все оценки – негативные.

Я присоединяюсь к общему мнению и хочу отметить, что государственная власть незаконно удерживается А.Лукашенко уже достаточно давно.





На мой взгляд, таким рубиконом стал ноябрьский референдум 1996 года, когда вопреки решению Конституционного суда о рекомендательном характере голосования по поправкам в Конституцию Лукашенко ввел эти поправки в действие. Тогда, по сути дела, и государственный переворот.





Конституция 1994 г. была отменена, вместо нее была введена новая редакция президентской Конституции. С того момента начался отсчет единоличной власти. Последующие выборы, которые проходили в стране, были лишь чередой самоназначений и удержания власти в одних руках.





Сейчас стало очевидно, что власть в стране удерживается группой лиц. Они и стали участниками этой странной и полузакрытой инаугурации. Их власть опирается на «силовиков», которые пока разгоняют протестующий народ. Еще одна подпорка действующей власти - помощь со стороны руководства соседнего государства.





Тем не менее, власть утратила свою легитимность, то есть народное доверие. Ее отказываются признавать все больше европейских стран, требуя соблюдать общепризнанные стандарты, в том числе в области прав человека.





- Насколько соответствует законодательству и установленным процедурам прошедшая инаугурация?





- От этого мероприятия остался лишь факт его проведения. Прежде всего, это режим секретности, недопустимый для таких грандиозных мероприятий, а именно: вступление в должность главы государства.





Слово «инаугурация» в переводе с латинского означает посвящение. Это – продолжение традиции римских императоров, которые придавали этому моменту большое значение.





Устраивались всенародные праздники за государственный счет, проводились гладиаторские бои. Народ ликовал и славил нового императора.





Сейчас вступление в должность президентов означает проявление к ним уважения и заслушивание его присяги. Однако нынешняя инаугурация превратилась в междусобойчик узкого круга лиц, заинтересованных остаться с прежним правителем.





Важная деталь: на инаугурации не были представители посольств иностранных стран, руководители соседних государств. Даже государственное телевидение не вело прямой трансляции – показало только отдельные фрагменты.





Между тем, закон «О Президенте Республики Беларусь» предписывает транслировать это мероприятие по всем каналам телевидения. Вместо всенародного праздника получилась закрытая ложа, куда получили доступ лишь доверенные лица.





- Какой правовой статус с этого момента у Лукашенко? У Светланы Тихановской?





- По всей видимости, Лукашенко считает, что проведение процедуры инаугурации придает его власти законный характер. Во всяком случае, ему вручили новое свидетельство о том, что он опять занимает должность президента страны.





Однако это расходится с реальным положением дел, так как белорусский народ в своем большинстве голосовал за другого кандидата – Светлану Тихановскую.





Вместо получения лавров победителя она была вынуждена эмигрировать в Литву. В результате

в стране возникло опасное противостояние: между большинством народа и группой у власти, которая пытается незаконно сохранить главенствующее положение.

Понятно, что дальнейшее развитие страны возможно только в одном направлении –восстановление законной власти. Без этого кризис не будет урегулирован. Это понимают и европейские политики.





Не случайно президент Франции Макрон призвал ООН разрешить кризис в Беларуси в самое ближайшее время, иначе он расколет Европу. Между тем, инаугурация только обострила ситуацию, вызвав массовое недовольство народа.





- Как вы считаете, перешел ли Лукашенко черту, за которой все разговоры о неких гарантиях становятся неуместными? Или еще не перешел?





- Мне кажется, что запретную черту он давно перешел и нет смысла говорить о каких-то гарантиях. Теперь он может рассчитывать только на силовой сценарий удержания власти.





Даже если после вручения удостоверения президента Лукашенко предложит провести некий диалог или конституционную реформу, ему никто не поверит. Хотя могут найтись прислужники и декоративные организации, которые попробуют изобразить такой диалог или выступить с очередными поправками в Конституцию образца 1996 года.





Отныне все предложения Лукашенко будут просто-напросто отторгаться обществом: никаких диалогов, никаких переговоров, никаких компромиссов, никаких гарантий. Народ будет требовать ухода главы государства и объявления свободных выборов – другого выхода из сложившейся ситуации не видно.



