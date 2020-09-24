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МВД сообщило о 364 задержанных на акциях 23 сентября

24.09.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 360 человек задержали на протестных акциях в Беларуси в среду, 23 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 364 гражданина (из них в Минске — 252)», — сказала она.

По данным ведомства, в общей сложности в различных населённых пунктах зафиксировано 59 акций.

Ранее в ГУВД Минского горисполкома подтвердили, что против протестующих были использованы водомёты.
 
Теги: Минск
 
 
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Более 360 человек задержали на протестных акциях в Беларуси в среду, 23 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
 
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