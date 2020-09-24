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Экономика страны и тайная инаугурация. Что будет дальше с рублем и доходами?

24.09.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера в Беларуси прошла странная инаугурация Александра Лукашенко, о которой заранее не предупреждали, а телетрансляцию показали уже после ее фактического проведения.

Экономика страны и тайная инаугурация. Что будет дальше с рублем и доходами?
Уже не менее 11 стран не признали легитимность Лукашенко: это Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Польша, Словакия, США, Украина, Чехия, Эстония. В комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал, как нестандартная процедура, случившаяся неожиданно для белорусов, повлияет на экономические процессы в стране.

Что произошло?

Вчера Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. Впервые ни представителей белоруской элиты, ни зарубежных гостей, ни даже послов иностранных государств (в том числе РФ, Китая и Венесуэлы) на мероприятии не было. Как это событие скажется на экономике, и так переживающей сложный период, рассказал эксперт.

– Прежде всего, необходимо понять, что ничего принципиально не изменилось. Тот статус-кво, который сложился в последние недели, не поменялся. Мы и до этого прекрасно знали, что результаты выборов не признаются большинством белорусского общества, как не признаются и абсолютным большинством западных стран. Но при этом признаются отдельными государствами типа России, Китая и Венесуэлы. И во внутриэкономических и внешнеэкономических раскладах сам факт так называемой инаугурации ничего не изменил.

Как отреагировала биржа?

– Показательно, что информация об этом событии появилась во время торгов на БВФБ, и не внесла сколько-нибудь серьезных корректив в динамику изменения курсов валют. То, что белорусский рубль по большому счету никак не отреагировал на это известие (значительная коррекция произошла до того, как информация появилась у независимых СМИ и была обнародована), подтверждает, как мне кажется, что это действо само по себе ничего не значит для экономики.

Что важнее тайной инаугурации?

– Куда важнее для экономики Беларуси складывающаяся последние месяцы ситуация. Именно месяцы, так как началась эта история задолго до 9 августа – с событий вокруг «Белгазпромбанка». Важным «продолжением» ее стала реакция большинства стран, которые заявили, что не признают итоги президентских выборов. Так что 23 сентября ничего нового с этой точки зрения не произошло.

И хотя прямых иностранных инвестиций в Беларусь поступало относительно немного (планы правительства из года в год проваливались), но эти деньги были крайне важны для нашей экономики, так как двигали вперед зачастую самые прибыльные отрасли, которые тянули за собой иные, обделенные вниманием западных инвесторов.


О чем можно забыть после инаугурации?

В период финансового кризиса деньги «извне» стали еще важнее. Стоит ли надеяться на то, что при сохранении нынешнего политического устройства эти деньги все же придут в экономику страны?

– Ни в коем разе: об инвестициях из западных стран, безусловно, можно забыть. И не потому, что случилась тайная инаугурация. А потому, что вся предвыборная кампания и сами выборы были очень далеки от стандартов, принятых в цивилизованном мире. Это, а также события, произошедшие вечером 9 августа и в последующие дни, предопределили нашу изоляцию от западных финансовых рынков.

Кто может помочь во время усугубляющегося кризиса?

– Но власти уверены, что есть некая надежда: есть какая-то договоренность с РФ, даже озвучена сумма в полтора миллиарда долларов в разных валютах, правда, там наверняка есть некие условия, которые не были озвучены. Но важно то, что даже с теми странами, которые признают существующий режим, например с Китаем, ни о каких переговорах, ни о каких кредитах, ни о каких новых инвестициях речи не велось и не ведется.


Помогут ли «личные договоренности»?

– Что не менее, и даже более, важно – нынешним белорусским властям придется напрочь забыть о любых кредитах международных финансовых организаций. За исключением Евразийского Банка Развития (ЕАБР), который контролируется Россией.

Также придется (если не будет изменений в политической повестке) забыть о любых частных инвестициях из западных стран. Тем более, что эти перспективы изрядно размыло снижение суверенного рейтинга. Это дополнительный фактор, делающий Беларусь еще менее привлекательной страной с точки зрения привлечения инвестиций.

Что в итоге?

– Хотя для политической повестки вчерашнее мероприятие важно, значение фактора инаугурации для экономики – ноль. Значение имеет, во-первых, ситуация с нефтью, во-вторых, коронакризис, в-третьих, выборный процесс, который по сути начался в мае – как он проходил, как прошло само голосование, что последовало потом. Вот это продолжит крайне негативно влиять на экономику.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера в Беларуси прошла странная инаугурация Александра Лукашенко, о которой заранее не предупреждали, а телетрансляцию показали уже после ее фактического...
 
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