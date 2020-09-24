ЕАБР: курс доллара сохранится вблизи 2,65 рубля

Такой прогноз сделан в макрообзоре ЕАБР по Беларуси за сентябрь текущего года.





При этом в банке отметили наличие потенциала к некоторому укреплению рубля в связи с его текущей недооцененностью. Но реализации этого потенциала, отмечено в обзоре, будут препятствовать увеличившиеся девальвационные ожидания, сезонное ухудшение состояния внешней торговли РБ, а также возросшая геополитическая премия.





В ЕАБР ожидают, что средний за год курс доллара в Беларуси в текущем году составит 2,46 рубля. В 2021 году он, согласно прогнозу (в базовом сценарии) вырастет до 2,58 рубля, а в 2022 году — до 2,61 рубля. При этом в банке считают, что в 2021–2022 годах произойдет коррекция курса к равновесному уровню, но укрепление рубля в номинальном выражении в 2021 году будет ограниченным, ввиду более высоких темпов роста потребительских цен в Беларуси по сравнению с США.





В обзоре также отмечено, что существуют внешние и внутренние риски для курса рубля. В качестве внешних рисков они отметили вероятность углубления негативных тенденций в мировой экономике, а также введения санкций со стороны западных государств.





Среди внутренних рисков в обзоре указали на возможное длительное сохранение чистой покупки валюты населением и предприятиями, неустойчивое финансовое положение предприятий, возможность возникновения проблем с долгами и снижение темпов экономического роста в стране.





Что касается ВВП Беларуси, то в ЕАБР ожидают, что в текущем году он снизится на 2,3%. По сравнению с предыдущим прогнозом, это лучше на 1 процентный пункт, что связано с меньшим, чем ожидалось, спадом во II квартале. В банке посчитали нужным подчеркнуть, что улучшение связано с работой белорусской промышленности на склад.





В ЕАБР ожидают, что в 2021 году в рамках базового сценария белорусский ВВП вырастет всего на 1,1%, а в 2022 году — на 1,7%.





В то же время, инфляция в текущем году, как прогнозируют в банке, поднимется до 5,9% в связи с ослаблением белорусского рубля, но в 2021 году замедлится до 5,1%. В ЕАБР отметили, что в настоящее время в Беларуси преобладают проинфляционные риски, в первую очередь связанные с вероятностью дальнейшего ослабления белорусского рубля.