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Тихон стал новым председателем БФЛА

24.09.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский метатель молота, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах. Заслуженный мастер спорта Беларуси Иван Тихон избран новым председателем БФЛА.

Тихон стал новым председателем БФЛА
Девятовский в компании Ивана Тихона и замминистра Александра Бараули
На этом посту он сменил также метателя молота Вадима Девятовского.

Отметим, что Девятовский предложил Тихона на пост главы федерации. 68 человек проголосовали за Тихона, 0 – против, 1 – воздержался.

Тихон выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде-2008 в Пекине и серебро на Играх-2016 в Рио.

Также Тихон стал третьим на Олимпиаде-2004 в Афинах, однако через 8 лет, в 2012 году был лишен награды за применение допинга.

Как отмечает Трибуна, что Тихон был замечен на митингах в поддержку Александра Лукашенко. Также спортсмен присутствовал на инаугурации президента.

Напомним, в августе Вадим Девятовский заявил, что Лукашенко – не его президент. И после этого Девятовский не появлялся на публике. 
 
 
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Белорусский метатель молота, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах. Заслуженный мастер спорта Беларуси Иван Тихон избран новым...
 
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