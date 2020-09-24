Тихон стал новым председателем БФЛА

На этом посту он сменил также метателя молота Вадима Девятовского.

Отметим, что Девятовский предложил Тихона на пост главы федерации. 68 человек проголосовали за Тихона, 0 – против, 1 – воздержался.

Тихон выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде-2008 в Пекине и серебро на Играх-2016 в Рио.





Также Тихон стал третьим на Олимпиаде-2004 в Афинах, однако через 8 лет, в 2012 году был лишен награды за применение допинга.

Трибуна , что Тихон был замечен на митингах в поддержку Александра Лукашенко. Также спортсмен присутствовал на инаугурации президента. Как отмечает, что Тихон был замечен на митингах в поддержку Александра Лукашенко. Также спортсмен присутствовал на инаугурации президента.





Напомним, в августе Вадим Девятовский заявил, что Лукашенко – не его президент. И после этого Девятовский не появлялся на публике.