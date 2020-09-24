ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы завалили комментариями фейсбук кипрского МИДа, из-за которого ЕС не ввел санкции против Беларуси

24.09.2020 12:27 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларусы стали настолько самостоятельны, что уже сами общаются с дипломатами – они оставили тонну сообщений на официальной странице МИДа Кипра в фейсбуке. 

Предыстория: что не так с Кипром 

21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза собрались, чтобы принять решение о введении санкций в отношении Беларуси. Так как ЕС не признает результаты президентских выборов в Беларуси и законность переизбрания Александра Лукашенко. В итоге решение принято не было – его заблокировал представитель Кипра. Он потребовал, чтобы ЕС сначала ввел ограничения в отношении турецких компаний, ведущих буровые работы на спорной территории, и только потом рассматривал беларуский вопрос. 

Как реагируют беларусы 

22 сентября на официальной странице МИДа Кипра в фейсбук появился отрывок из интервью  главы ведомства Никоса Христодулидеса о том, почему было принято решение поставить на первое место не беларуский, а кипрский вопрос. 

В комментарии к этому посту пришли беларусы – и начали объяснять дипломатам, почему, решая кипрский вопрос, они усугубляют кризис в Беларуси. 

Так дипломатам напомнили, что в ходе протестов в Беларуси пострадали многие люди, были и погибшие. Рассказали, что сейчас беларусы вынуждены иммигрировать, поэтому «любые задержки с решением ЕС могут нанести еще больше вреда». И попросили поддержать нашу страну. 

В комментарии также присылали фото избитых на протестах беларусов. Напрямую у Никоса спрашивали, кого он поддерживает: диктатуру или демократию. И также просили поддержки. 

Конечно, были и грубые комментарии, но беларусы старались писать аргументированно – и делали это не хуже, чем беларуский МИД. 

На этом история не закончилась. 23 сентября МИД Кипра опубликовал еще один пост, не связанный с ситуацией в Беларуси. Но тем же днем Никос Христодулидис заявил, что Кипр не принимал решение о наложении вето на предложение ЕС о введении санкций против Беларуси. Министр настаивал, что речь шла о параллельном решении двух вопросов. 

Как вы думаете, что произошло? В комментарии снова пришли беларусы. Кто-то благодарил, другие писали, что с помощью кипрских дипломатов скоро в мире может появиться еще одна демократическая страна. 

Как вы сами видите, беларусам не нужен никакой Макей, чтобы вести диалог с иностранными дипломатами. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусы стали настолько самостоятельны, что уже сами общаются с дипломатами – они оставили тонну сообщений на официальной странице МИДа Кипра в фейсбуке.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно два авто остановились перед переходом, а байкер поехал между ними: пострадали три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика