Беларусы завалили комментариями фейсбук кипрского МИДа, из-за которого ЕС не ввел санкции против Беларуси

Источник материала: KYKY

Беларусы стали настолько самостоятельны, что уже сами общаются с дипломатами – они оставили тонну сообщений на официальной странице МИДа Кипра в фейсбуке.

Предыстория: что не так с Кипром

21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза собрались, чтобы принять решение о введении санкций в отношении Беларуси. Так как ЕС не признает результаты президентских выборов в Беларуси и законность переизбрания Александра Лукашенко. В итоге решение принято не было – его заблокировал представитель Кипра. Он потребовал, чтобы ЕС сначала ввел ограничения в отношении турецких компаний, ведущих буровые работы на спорной территории, и только потом рассматривал беларуский вопрос.

Как реагируют беларусы

22 сентября на официальной странице МИДа Кипра в фейсбук появился отрывок из интервью главы ведомства Никоса Христодулидеса о том, почему было принято решение поставить на первое место не беларуский, а кипрский вопрос.

В комментарии к этому посту пришли беларусы – и начали объяснять дипломатам, почему, решая кипрский вопрос, они усугубляют кризис в Беларуси.

Так дипломатам напомнили, что в ходе протестов в Беларуси пострадали многие люди, были и погибшие. Рассказали, что сейчас беларусы вынуждены иммигрировать, поэтому «любые задержки с решением ЕС могут нанести еще больше вреда». И попросили поддержать нашу страну.

В комментарии также присылали фото избитых на протестах беларусов. Напрямую у Никоса спрашивали, кого он поддерживает: диктатуру или демократию. И также просили поддержки.

Конечно, были и грубые комментарии, но беларусы старались писать аргументированно – и делали это не хуже, чем беларуский МИД.

На этом история не закончилась. 23 сентября МИД Кипра опубликовал еще один пост, не связанный с ситуацией в Беларуси. Но тем же днем Никос Христодулидис заявил , что Кипр не принимал решение о наложении вето на предложение ЕС о введении санкций против Беларуси. Министр настаивал, что речь шла о параллельном решении двух вопросов.

Как вы думаете, что произошло? В комментарии снова пришли беларусы. Кто-то благодарил, другие писали, что с помощью кипрских дипломатов скоро в мире может появиться еще одна демократическая страна.

Как вы сами видите, беларусам не нужен никакой Макей, чтобы вести диалог с иностранными дипломатами.