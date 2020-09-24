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«Кибер Партизаны» пообещали тотальную хакерскую атаку: уже оставили в ЕРИП суровое послание к ОМОНу

24.09.2020 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня с утра на выдаваемых после оплаты услуг через ЕРИП чеках заметили послания от «Кибер Партизанов». Авторы этих посланий просят передать сотрудникам «карательных органов», в особенности омоновцам, что «люстрация не за горами», поэтому самое время перейти на сторону народа.

Только вчера «Кибер Партизаны» в своем телеграм-канале анонсировали тотальную хакерскую атаку с 24 по 30 сентября, но на какие ресурсы — не уточнили, чтобы «не сорвать план». «Узурпатор скоро заплатит», — добавили они.

 
 
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Сегодня с утра на выдаваемых после оплаты услуг через ЕРИП чеках заметили послания от «Кибер Партизанов». Авторы этих посланий просят передать...
 
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