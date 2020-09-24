|
«Кибер Партизаны» пообещали тотальную хакерскую атаку: уже оставили в ЕРИП суровое послание к ОМОНу
Источник материала: KYKY>
Сегодня с утра на выдаваемых после оплаты услуг через ЕРИП чеках заметили послания от «Кибер Партизанов». Авторы этих посланий просят передать сотрудникам «карательных органов», в особенности омоновцам, что «люстрация не за горами», поэтому самое время перейти на сторону народа.
Только вчера «Кибер Партизаны» в своем телеграм-канале
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня с утра на выдаваемых после оплаты услуг через ЕРИП чеках заметили послания от «Кибер Партизанов». Авторы этих посланий просят передать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)