«Кибер Партизаны» пообещали тотальную хакерскую атаку: уже оставили в ЕРИП суровое послание к ОМОНу

Источник материала: KYKY

Сегодня с утра на выдаваемых после оплаты услуг через ЕРИП чеках заметили послания от «Кибер Партизанов». Авторы этих посланий просят передать сотрудникам «карательных органов», в особенности омоновцам, что «люстрация не за горами», поэтому самое время перейти на сторону народа.

Только вчера «Кибер Партизаны» в своем телеграм-канале анонсировали тотальную хакерскую атаку с 24 по 30 сентября, но на какие ресурсы — не уточнили, чтобы «не сорвать план». «Узурпатор скоро заплатит», — добавили они.