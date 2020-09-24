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«НН»: Сын главы МИД уволился из министерства
Источник материала: KYKY>
«Нашей Ниве»
Сам Виталий Макей прокомментировал эту информацию так: «Я воздержусь от ответа. Надеюсь на ваше понимание».
Последние три года Виталий Макей работал в центральном аппарате МИД, был старшим советником управления устойчивого развития Главного управления многосторонней дипломатии. До это Виталий занимал должность советника по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН. И был первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.
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«Нашей Ниве» стало известно, что Виталий Макей – сын министра Владимира Макея – уволился из министерства. Эту информацию изданию подтвердили два источника. Сам...
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