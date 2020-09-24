ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«НН»: Сын главы МИД уволился из министерства

24.09.2020 12:27 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

 «Нашей Ниве» стало известно, что Виталий Макей – сын министра Владимира Макея – уволился из министерства. Эту информацию изданию подтвердили два источника. 

Сам Виталий Макей прокомментировал эту информацию так: «Я воздержусь от ответа. Надеюсь на ваше понимание».

Последние три года Виталий Макей работал в центральном аппарате МИД, был старшим советником управления устойчивого развития Главного управления многосторонней дипломатии. До это Виталий занимал должность советника по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН. И был первым секретарем посольства Беларуси в Австрии. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 «Нашей Ниве» стало известно, что Виталий Макей – сын министра Владимира Макея – уволился из министерства. Эту информацию изданию подтвердили два источника.  Сам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Льготное кредитование агроэкоусадеб могут продлить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика