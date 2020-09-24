Официально: 320 человек будут судить за акции протеста 23 сентября

23 сентября в различных населенных пунктах Беларуси зафиксировано 59 протестных акций с участием около пяти тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.





«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске — 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек», — сообщила Чемоданова.

«В Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра «Галерея», — отметила представитель МВД. — В 19.00 на пересечении проспектов Победителей и Машерова их количество составило около трех тысяч».

По ее словам, поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также водителемя на личном транспорте «неоднократно блокировалась проезжая часть». «С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», — заявила Чемоданова.

Она отметила, что в Витебске несанкционированная акция собрала порядка ста человек, и протестом «активно руководили модераторы регионального телеграм-чата, призывая становиться в «сцепку». «Участники так называемого мирного протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке проспектов Победы и Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы», — сообщила представительница МВД.

Также она заявила, что протесты «приобрели агрессивный характер» и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: «Камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет».

Правозащитникам известны фамилии более 300 задержанных вчера участников акций против инаугурации Лукашенко. Список публикует правозащитный сайт spring96.org.

Больше всего протестующих задержано в столице, где акции против инаугурации Лукашенко прошли во многих районах. Силовики жестко разгоняли людей, свидетельствуют размещаемые в соцсетях и мессенджерах видеокадры и фотографии с места событий. Стычки отмечены в районе станций метро «Пушкинская», «Кунцевщина», «Каменная Горка». Есть пострадавшие. Против демонстрантов были применены водометы и другие спецсредства.

Акции прошли и в других населенных пунктах страны, где протестующих также жестко разгоняли и задерживали. По данным правозащитников, задержания производились в Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Барановичах (Брестская область), Борисове (Минская область), Полоцке (Витебская область), Поставах (Витебская область), Столине (Брестская область), Смиловичах (Червенский район, Минская область).