Квартира дня. Просторный пентхаус с земляными стенами

Источник материала: Onliner

В работе над пентхаусом в израильской Яффе специалисты бюро Gitai Architects оказались верны своим традициям — архитекторы любят использовать в проектах технологию земляного строительства.

Суть ее проста. Для многих конструктивных элементов, формирующих художественный образ интерьера, использован микс из соломы и прессованного грунта, покрытый штукатуркой. В данном случае из этого материала созданы специальные криволинейные стены, делящие внутреннее пространство апартаментов на отдельные функциональные зоны. Помимо экологичности, эта технология позволяет поддерживать естественную циркуляцию воздуха, что благоприятно сказывается на температуре и влажности внутри квартиры. Задача особенно актуальная в условиях жаркого климата страны.

















Изогнутые конструкции отделяют от гостиной кухню и гостевую спальню, а также образуют столовую. В спальне хозяев таким же образом ограничены ванная комната и гардеробная. Выходят эти элементы и на террасу. Общая площадь пентхауса составила 270 кв. м. Сами авторы называют свой проект «домом на крыше».















