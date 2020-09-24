Девушка выпала из кабины погрузчика и погибла. Водитель задержан

Источник материала: Onliner

Как сообщили в Следственном комитете, вчера, 23 сентября, в агрогородке Озерцы Толочинского района в результате ДТП погибла 27-летняя девушка. Она выпала из кабины погрузчика. Водитель при этом управлял транспортным средством, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным следствия, 23 сентября 36-летний мужчина, управляя погрузчиком, двигался по улице Магистральной в агрогородке Озерцы.

— Около 16:40 вблизи дома №35 ехавшая в качестве пассажира 27-летняя девушка выпала из кабины погрузчика, так как водитель не обеспечил безопасные условия перевозки, а именно перевозил ее с открытой дверью. В результате ДТП девушка погибла, — рассказали в Следственном комитете.

Согласно результатам освидетельствования, в выдыхаемом воздухе водителем обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 2,9 промилле.





Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

— Подозреваемый задержан. С ним проводятся неотложные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в СК.